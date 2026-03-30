Ninguna empresa se interesa por construir el segundo punto limpio de Badajoz

Badajoz tendrá que esperar, por ahora, para contar con un segundo punto limpio. Ninguna empresa ha presentado ofertas a la licitación, por lo que el concurso se ha declarado desierto.

La construcción de estas instalaciones -previstas en una parcela de más de 2.800 metros cuadrados en la carretera de Madrid, junto a la rotonda ‘del ocho’- estaba vinculada a una subvención de los fondos Next Generation, por lo que, según explican fuentes municipales, no ha habido margen para licitar de nuevo la obra.

No obstante, señalan que el proyecto del segundo punto limpio está «preparado», por lo que el ayuntamiento está atento a nuevas convocatorias de financiación que permitan volver a optar a ayudas «y hacerlo realidad en cuanto sea posible».

El segundo punto limpio de Badajoz -ya funciona uno ya funciona uno en el polígono industrial El Nevero- se licitó el pasado enero con un presupuesto base de 482.487 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio.

Por los plazos

Al ayuntamiento se le había concedido una subvención de 293.400 euros procedente de los fondos Next Generation para actuaciones destinadas a mejorar la gestión de los residuos municipales. Estas ayudas conllevan el cumplimiento de unos plazos, que en este caso finalizaban el próximo 30 de mayo, por lo que parece que, en este caso, que no se haya presentado ninguna oferta responde a lo ajustado de los tiempos (75 días para construir el punto limpio) y no al presupuesto, como ha pasado con otros proyectos, como el aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas, que también quedó desierto y se ha vuelto a licitar con un importe mayor (a esta segunda licitación han concurrido nueve empresas).

El segundo punto limpio se incluyó en los presupuestos municipales de 2024. Entonces, el concejal de Medio Ambiente, Rubén Galea, justificó su construcción por la necesidad de atender a los barrios de la margen izquierda de la ciudad, cuyos vecinos tienen que cruzar ahora la ciudad para depositar los residuos en el de El Nevero. Aunque el servicio se complementa con los puntos limpios móviles -los camiones que de lunes a domingo recogen por las diferentes barriadas-, el ayuntamiento entiende que así se facilitaría el reciclaje a quienes no residen en la margen derecha.

El ayuntamiento eligió el entorno de la carretera de Madrid para ubicarlo porque también es una zona eminentemente industrial, como El Nevero, sin viviendas, y por su cercanía con barrios tan populosos como el de San Roque, Suerte de Saavedra, Los Montitos y Las Vaguadas o la carretera de Sevilla, entre otros.

La idea es que este segundo punto sea más moderno y amplio que el del Nevero, para que cubra las actuales necesidades y las que se pueden generar en el futuro por el crecimiento de la ciudad.

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El proyecto recoge que las instalaciones contarán con una caseta de control y estarán divididas en tres zonas, para almacenaje y distintos tipos de vertidos.