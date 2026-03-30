Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas en ExtremaduraRonda Sur de CáceresCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

De 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas

Últimos días para ver 'Encuentro' en Fundación CB, una exposición protagonizada por cinco artistas diferentes

Una muestra comisariada por Francisco Conde en la que se reúnen, a través de la pintura, los diferentes estilos y trayectorias de distintos autores

Inauguración de la exposición 'Encuentro'

Inauguración de la exposición 'Encuentro' / Diego Rubio

Jose Ballesteros

Badajoz

Hasta mañana 31 de marzo, estará disponible en Fundación CB (Badajoz) la exposición de pintura 'Encuentro', un proyecto unido por Francisco Conde donde cinco artistas con diferentes estilos y trayectorias convergen en un mismo punto, el arte.

En 'Encuentro', los visitantes pueden disfrutar de una gran riqueza artística que usa númerosas técnicas y lenguajes con el objetivo de traspasar fronteras y dialogar con nuestra propia humanidad e identidad. Las obras proyectadas en esta exposición pertenecen a Antonio Luengo, José A. Martínez, Ángel Uranga, Ramón Moya y Beto Nascimento.

Los artistas, a través de sus creaciones, pretenden invitar al espectador a una reflexión profunda sobre la condición humana y la creatividad. Una invitación a la reflexión que establece un diálogo directo entre el asistente y autor, a través de las múltiples expresiones artísticas que ocurren al mismo tiempo en 'Encuentro'.

Manifestación de la pintura

La exposición abre un sinfín de mundos al interior de los autores, donde comparten visiones, experiencias y sentimientos. Es así como el público, al admirar tales obras, se sumerge en la imaginación y creatividad de los artistas. 'Encuentro', se convierte así, es un lugar donde se proyecta la expresión más íntima y sincera, convergiendo todo a través de un lenguaje universal, la pasión por el arte.

Noticias relacionadas

Fundación CB concluye la muestra 'Encuentro', siendo mañana, martes 31 de marzo el último día para poder disfrutar de sus obras en Montesinos 22 . El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Cabe recordar que la entrada es libre hasta completar aforo y una vez comenzado el evento, no se permitirá el acceso a la sala.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
  2. La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
  3. Tres vías rápidas de Cáceres que reabren el debate sobre la gran palanca pendiente de Extremadura
  4. Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
  5. Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
  6. Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
  7. PŌKÏ-to, el local del centro de Mérida que cierra cuatro meses después de abrir
  8. Lidia, hondureña que triunfa en Cáceres con su bar La Chimenea: 'El barrio nos ha acogido de maravilla

Últimos días para ver 'Encuentro' en Fundación CB, una exposición protagonizada por cinco artistas diferentes

Últimos días para ver 'Encuentro' en Fundación CB, una exposición protagonizada por cinco artistas diferentes

La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo

La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo

El Ayuntamiento de Badajoz entrega la bandera de la ciudad a la hermandad de la Soledad: la patrona la lucirá en sus procesiones oficiales

El Ayuntamiento de Badajoz entrega la bandera de la ciudad a la hermandad de la Soledad: la patrona la lucirá en sus procesiones oficiales

En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)

En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)

Accidente en la N-430: una mujer muere tras chocar un turismo y un camión en Rena

Accidente en la N-430: una mujer muere tras chocar un turismo y un camión en Rena

Monesterio se echa a la calle para acompañar al Cristo de la Salud entrando en Jerusalén

Monesterio se echa a la calle para acompañar al Cristo de la Salud entrando en Jerusalén

Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz

Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo
Tracking Pixel Contents