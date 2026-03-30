Los hoteles de Badajoz, al completo: "Las estancias son de mayor duración este año"

La Semana Santa de Badajoz impulsa la ocupación hotelera hasta colgar el cartel de lleno. Los hoteles están al completo para esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Además, una de las diferencias con respecto al pasado año es que los huéspedes reservan una estancia de mayor duración. Mientras que antes se registraba un mayor número de clientes que se hospedaban desde el Jueves Santo al Domingo de Ramos, en esta ocasión, la mayoría alarga hasta la semana siguiente o llegan unos días antes.

Otro de los factores a resaltar que ha influido en la reserva de las habitaciones es el buen tiempo que se prevé para este año en Semana Santa. Según la AEMET, la previsión meteorológica apunta a jornadas de cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvias. Por lo que los usuarios no se lo han pensado para animarse a pasar unos días en la ciudad, aunque aún se espera que los más rezagados o los cambios de planes de última hora terminen de completar las últimas habitaciones disponibles en los días siguientes.

El hotel Gran Casino Extremadura está al 90% en Semana Santa, incluido el miércoles. "Hemos notado que también tenemos una ocupación bastante alta más que otros años. También como es una ciudad de paso, pues hay mucha gente que sale el miércoles y para en Badajoz", comenta su directora, Alicia Acedo.

En este caso, el hotel tiene más grupos individuales con una procedencia sobre todo nacional, portuguesa y también hay reservas de un grupo asiático. La semana pasada ya estaba lleno. La directora cree que esto tiene que ver con que la previsión del tiempo ha sido buena para Semana Santa. "El tiempo influye, también el precio de la ciudad, no es excesivamente cara y otras con la Semana Santa declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional son bastante más caras".

Por otro lado, el 98% de ocupación para esta fecha lo registra el Edificio Las Tres Campanas. “Serían como un par de reservas más, pero que seguro que se venden”. Según la directora, Carolina Arias, se han realizado con tiempo. Además resalta que algunos clientes han reservado desde el martes y miércoles, y han postergado, hasta la semana siguiente. "Llegan antes y se van después".

En este sentido, ha notado que los huéspedes apuestan por estancias más largas, en esta ocasión, han aumentado los clientes que se quedarán una semana, mientras que el pasado año era habitual la afluencia en el fin de semana.

En cuanto a la procedencia, Arias señala que hasta un 50% son internacionales y el otro 50% nacionales. Tienen visitantes sobre todo de Portugal y españoles de Madrid, Barcelona y Andalucía.

Reservas tempranas y tardías

El hotel Río tiene una ocupación del 50% de Viernes de Dolores al Miércoles Santo, pero a partir del jueves hasta el domingo está al 100%. Su directora, Esther Silvero, explica que, en las reservas predominan los grupos grandes en lugar de individuales. "Este año vienen muchos desde Galicia y ya tenían la reserva desde finales del pasado año".

Por otro lado, el hotel Cervantes registra un 50% en los días previos a Semana Santa y por ahora estará a un 70% para el fin de semana. Aunque su dueño Eduardo Martínez espera que "se mueva mucho más". Las reservas para estas fechas empezaron desde hace un mes, pero en los últimos días se prevé recibir a más usuarios.

"Estaba flojito pero estos días ya la gente se está animando con el buen tiempo. El lunes ya tendré prácticamente el fin de semana completo y también se hospedan muchas personas sin reserva, que van de paso y lo han decidido en el último momento", comenta.

Noticias relacionadas

Normalmente se suele reservar de martes a domingo y la mayoría de clientes son españoles de diferentes provincias, sobre todo de Madrid y Andalucía. También predominan los huéspedes de Portugal.