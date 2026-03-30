El IES Maestro Juan Calero de Monesterio celebra su Semana Cultural con exposiciones y charlas para el alumnado

Entre los días 23 al 27 de marzo, el Instituto de Educación Secundaria, Maestro Juan Calero, de Monesterio, ha celebrado una nueva edición de su Semana Cultural. Con el objetivo de despertar el interés del alumnado y abrir el centro a la comunidad educativa y a toda la sociedad local, el centro organizó multitud de actividades en un evento anual, diseñado para el desarrollo integral de sus alumnos y alumnas, a través de un proyecto de inmersión cultural que, rompe con la cotidianidad diaria. Durante toda la semana permanecieron abiertas 8 exposiciones: ‘Yo, tú, ellas’ y ‘Derechos a la ciudadanía’, de Plena Inclusión; ‘La mujer en Lorca’ y ‘Tradición oral en Extremadura’, de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura; ‘Telaraña poética’; y ‘Los residuos y el reciclaje’ y ‘Proyecto Libera’, ambas, pertenecientes a la Dirección General de Sostenibilidad. A lo largo de la semana también puedo visitarse la exposición fotográfica surgida del proyecto-documental de la asociación Mujeres en Sintonía, titulada ‘El pan de la memoria. De sus manos nuestro futuro’.

La programación incluyó diferentes charlas y conferencias, entre las que destacan las denominadas, ‘Los peligros del vapeo y las bebidas energéticas’, a cargo de la enfermera y antigua alumna del centro, Sonia Quiroga Maya; ‘La importancia del periodismo auténtico’, del periodista y profesor de Economía, Evaristo Fernández; ‘La importancia de las abejas para nuestro medio ambiente’, a cargo del apicultor de Monesterio, Miguel ángel Megías Montero; entre otros.