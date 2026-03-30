Japón, Nueva York y Marruecos, entre los destinos más vendidos en Semana Santa por las agencias de Badajoz

Las agencias de viajes de Badajoz detectan este año una Semana Santa con más movimiento, más antelación en las reservas y un interés creciente por los destinos de media y larga distancia. Aunque los enclaves habituales dentro de España, Portugal y varias capitales europeas siguen manteniendo su tirón, Japón, Nueva York y Marruecos aparecen entre los nombres que más se repiten en las ventas de esta campaña, según explican profesionales del sector en la ciudad.

Juanse Cano Durán, director de Kanán Viajes, señala que el comportamiento del viajero pacense ha cambiado en los últimos años y que cada vez son más quienes aprovechan estas fechas para ir más lejos. "Antes eran cuatro o cinco días pero cada vez en los trabajos hay más flexibilidad y se cogen más vacaciones", cuenta. Esa ampliación de las escapadas permite que destinos que antes parecían difíciles de encajar en el calendario de Semana Santa entren ahora con fuerza en la planificación.

Junto a la oferta clásica, Canarias se afianza como uno de los lugares más demandados, especialmente cuando la Semana Santa cae en abril. A ello se suman las islas portuguesas, como Azores y Madeira, además de ciudades europeas como París, Roma o Londres, que siguen teniendo salida. Sin embargo, Cano destaca que este año llaman especialmente la atención los viajes de mayor recorrido. "Llama la atención Japón, Nueva York y Egipto, destinos que están más lejos, pero que este año se están contratando mucho", afirma.

Parejas sin hijos

En ese tipo de producto, el perfil es bastante reconocible. Según explica, se trata sobre todo de viajeros de mediana edad, con nivel económico medio alto y capacidad para viajar unos diez días. "Lo normal es que sean parejas sin niños. En el 80% de los casos es así", apunta. En Japón, además, el tiempo juega un papel decisivo, ya que el desplazamiento obliga a dedicar prácticamente una noche a la ida y otra a la vuelta.

El precio también ayuda a explicar parte de esa demanda, sobre todo cuando la reserva se hace con mucha antelación. "Tengo por ejemplo dos clientes que contrataron su viaje de Semana Santa en el mes de agosto, y les ha salido fenomenal. 4.000 euros, los dos". En el caso de Nueva York, recuerda el viaje de una familia de cuatro miembros que han pagado 5.300 euros, "está genial". También observa que en algunas casas, los padres optan por salir incluso antes del inicio oficial de las vacaciones escolares para ganar tiempo fuera.

En paralelo, los destinos cercanos continúan funcionando, aunque con matices. Andalucía y Portugal siguen vendiéndose bien, pero el encarecimiento del alojamiento está condicionando la elección. El responsable de Kanán Viajes asegura que "los hoteles de Andalucía tienen precios increíbles; han vuelto a subir mucho", una circunstancia que lleva a muchos clientes a comparar más y a mirar otras alternativas.

Marruecos crece por precio y experiencia

Desde Badatravel, su responsable en la oficina de Badajoz, Silvia Sánchez, coincide en que la campaña está dejando una combinación de ventas clásica y nuevas preferencias. En su caso, subraya el buen comportamiento de Centroeuropa, con circuitos por Praga, Viena y Budapest, y destaca también el auge de Marruecos. "Marruecos, por ejemplo, se demanda mucho", explica. A su juicio, se trata de un destino muy competitivo por precio y con un componente experiencial muy atractivo para el cliente. "Es un viaje así muy chulo porque lo haces con la noche en el desierto, en las haimas y tal y entonces pues se vende muy bien", afirma.

Sánchez insiste también en que Japón sigue siendo un destino estrella, especialmente en lunas de miel, aunque este año algunas de esas reservas han coincidido con la Semana Santa. En cuanto al presupuesto, advierte de que el coste varía mucho según la fecha del viaje y, sobre todo, según el momento de la reserva. "Entre 5.000 y 6.000 euros, mínimo 10 noches", señala. Si se trata de un viaje organizado, añade, el importe puede subir unos 1.000 euros más.

Con ese mapa de preferencias, las agencias de Badajoz dibujan una Semana Santa en la que conviven los destinos seguros de cada temporada con una clara apuesta por viajes más largos, más planificados y, en muchos casos, más ambiciosos. Japón sobresale en la larga distancia, Nueva York gana terreno entre familias y Marruecos se consolida como una opción cercana, atractiva y muy asequible.

Reservas en "standby"

Preguntado por el conflicto en torno a Irán y cómo está afectando a las reservas, Juanse Cano explica que, por ahora, el impacto directo ha sido limitado, aunque la preocupación crece a medida que se acercan las fechas clave. "A día de hoy solamente he tenido dos cancelaciones", señala, pero matiza que sus primeros viajes a esa zona arrancan a mediados de mayo, por lo que encara todavía casi dos meses de incertidumbre. El problema, cuenta, afecta sobre todo a lunas de miel y grandes viajes con parada o estancia en Dubái, un destino muy presente en este tipo de itinerarios. A eso se suma una dificultad añadida: "El miedo no lo cubre ningún seguro", de modo que muchos clientes piden respuestas que, admite, "nadie podemos dar con certeza".

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En la práctica, esa inquietud ya se traduce en reservas que no terminan de cerrarse. El responsable de Kanán Viajes, asegura que ha tenido una cancelación a Egipto y que dos lunas de miel que estaban a punto de cerrarse finalmente las parejas se echaron atrás. Además, habla de un "montón" de viajes pendientes, desde escapadas de cuatro o cinco días a Estambul hasta lunas de miel previstas para septiembre u octubre, cuyos viajeros prefieren esperar antes de comprometerse. El temor, relata, es por un lado, a la guerra y a los bombardeos; por otro, a quedarse atrapados en los aeropuertos.