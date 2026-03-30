Monesterio se echa a la calle para acompañar al Cristo de la Salud entrando en Jerusalén

Ambiente festivo en un Domingo de Ramos histórico para Monesterio. Por primera vez desfiló por las calles de la localidad el Cristo de la Salud entrando en Jerusalén. La imagen de la popular ‘Borriquita’, donada por un vecino de la localidad a la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores, salió a la calle pasadas las 13:00 horas. Acompañaron al Cristo, decenas de niños y niñas ataviados de hebreos, portando palmas y ramas de olivo.

Centenares de personas acudieron a esta cita, con la que se abrieron oficialmente los desfiles procesionales de la localidad. La nueva imagen, acompañada musicalmente por la Unión Musical MOCA, se convierte en un acontecimiento histórico en la Semana Santa Monesteriense. Procesión matinal, para vivir una jornada en la que muchas familias acudieron acompañadas de hijos y nietos. Su carácter alegre junto al protagonismo de los niños y niñas del pueblo, conectó profundamente con la ciudadanía. Recorrido corto, pero más que suficiente en una primera cita que, logró crear una estampa única.

Cabe recordar que la imagen, obra del imaginero sevillano Enrique Lobo, ha sido donada a la Sacramental por Manuel Lancharro Terrón. Antes de la entrada del Cristo de la Salud al tempo, desde la Archicofradía Sacramental, volvieron a tener palabras de “agradecimiento”, hacia el benefactor, del que se destacó y reconoció su trayectoria como costalero.

La Borriquita en su recorrido por la calle Doctor Alarcón / Cedida

Silencio y penitencia

La Archicofradía Sacramental retomará sus desfiles la noche del Miércoles Santo. Este martes, toca turno a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La impresionante imagen de Cristo con la cruz a cuestas, desfilará en silencio y penitencia, en un recorrido renovado, acompañada por decenas de nazarenos.

El programa del Martes Santos se abre a las 20:00 horas, con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia. La salida del Cristo está programada para las 22:00 horas. En su tránsito recorrerá las calles, Plaza del Pueblo, Sol, Calilla, Cabarco, Paseo de Extremadura, Doctor Alarcón y Virgen de Gracia, de regreso al templo parroquial.

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Según explicó su Hermana Mayor, el itinerario de la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, “cambia cada año”, con el objetivo de pasar por calles por las que no suele desfilar ninguna procesión. En esta edición, el paso por la calle Sol se hace con la intención de acercar la imagen del Cristo hasta la residencia de mayores.