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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Ninguna empresa se interesa por construir el segundo punto limpio de Badajoz
El concurso ha quedado desierto y, como la actuación estaba vinculada a los fondos Next Generation, no ha habido margen para volver a licitar la obra. El ayuntamiento optará a otra convocatoria de ayudas
Los hoteles de Badajoz, al completo: "Las estancias son de mayor duración este año"
Los clientes llegan unos días antes del Jueves Santo o alargan el hospedaje hasta la siguiente semana. El buen tiempo que se prevé influye en el aumento de la ocupación hotelera
Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
Ha sido trasladado al hospital con hipotermia y traumatismo leve
En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)
Según informa la Guardia Civil, el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Carlos Bravo mantiene al Badajoz en la pelea
El cuadro blanquinegro se impuso por 2-1 al Cabeza del Buey gracias a los goles de Bermúdez y Bravo, en un partido en el que los pacenses completaron una gran primera mitad opacada por el gol rival, y una segunda menos brillante pero solvente
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
- Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
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