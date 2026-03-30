Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El concurso ha quedado desierto y, como la actuación estaba vinculada a los fondos Next Generation, no ha habido margen para volver a licitar la obra. El ayuntamiento optará a otra convocatoria de ayudas

Los clientes llegan unos días antes del Jueves Santo o alargan el hospedaje hasta la siguiente semana. El buen tiempo que se prevé influye en el aumento de la ocupación hotelera

Ha sido trasladado al hospital con hipotermia y traumatismo leve

Según informa la Guardia Civil, el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz

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El cuadro blanquinegro se impuso por 2-1 al Cabeza del Buey gracias a los goles de Bermúdez y Bravo, en un partido en el que los pacenses completaron una gran primera mitad opacada por el gol rival, y una segunda menos brillante pero solvente