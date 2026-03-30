Obituario
Todos tuvimos la suerte de conocer a Peter Pan
Adiós a Juanma Barragán, emblemático personaje de Monesterio que, tras perder la visión se aferró a la emisora municipal de radio para no perder el nexo con su pueblo y con sus gentes
A los 75 años de edad, este pasado viernes, 27 de marzo de 2026, fallecía Juan Manuel Barragán Cardoso, ‘Juanma’. Su especial vínculo y su fidelidad con la emisora municipal, Radio Monesterio, creó lazos inenarrables. Pocas horas después de su fallecimiento, con el corazón encogido, recibí la triste noticia a través de un escueto y más que emocionante mensaje de su hermana: “Buenas tardes, Rafa. Soy Carmen, la hermana de Juanma el del Túnel. Solo decirte que Juanma ha fallecido hoy, a las 10:26 minutos de la mañana. Ha estado toda la noche con la radio puesta. Quería que le pusiera Radio Monesterio para escucharte”. Estaba ingresado en el hospital.
Hijo de Joaquina y Fructuoso, hermano de Federico y tío de Fede, sucesores de la tradición hostelera de la familia, al frente del emblemático Bar El Túnel, Juanma ha sido toda la vida “un niño bueno con aires de travieso”. “Calladito y tierno con sus hermanas Elena, Pepi y Carmen y un poco picón con sus sobrinos, a los que igual les daba tirones de orejas que los hacía pelearse entre ellos por conseguir los regalitos que las marcas de bebidas regalaban al túnel”. Así lo recuerda su sobrina Elena Rodríguez Barragán.
Juanma vivió durante los últimos años de su vida en la residencia de mayores de Monesterio. Perdió la vista de adulto y, siguiendo el gusto heredado por su madre Joaquina, se aferró a la radio. La pandemia lo hizo mucho más dependiente de su emisora porque, eso era “lo que más le gustaba al Juanma y lo que hizo hasta el último día de su vida”. Y es que, como recuerda Elena, “ya fuera solo o en compañía, con la ayuda de sus ‘señoritas’ (las cuidadoras de la residencia) … peleaba épicamente por su radio”.
Durante su estancia en la residencia no hubo un solo día en el que faltaran las visitas de sus familiares. Les contaba todo lo que había escuchado en su emisora. Y, si en ese momento se emitía el noticiario local, los mandaba a callar. Totalmente enterado de lo que pasaba en su pueblo, el día antes de su ingreso hospitalario animaba a su hermana Pepi, para que no se perdiera la obra de teatro que se anunciaba para el viernes: “Han dicho por la radio que va a ser muy divertida”.
Peter Pan
“He tenido un privilegio que pocas personas tienen. Haber conocido a Peter Pan”. Manuel Escudero, compañero de residencia reflexiona en voz alta, en un mensaje grabado que le hizo llegar a la familia. “Era un niño grande, con un corazón tremendo… tenía una memoria espléndida, se acordaba de todo el mundo… le gustaba estar rodeado de gente. Siempre estaba con su radio y luego, en la cena o en la comida, nos contaba todo lo que escuchaba… nos tenía bien informados”.
La ausencia de Juanma ha provocado que, distintas personas sientan o perciban emociones similares, al mismo tiempo. Igual que Manuel, Elena retrata a su tío: “Peter Pan existe y ha cogido camino hacia Nunca Jamás, a tomar café con la Joaqui (su madre)”.
Hasta siempre, Juanma, con la convicción de que seguirás eternamente aferrado al refugio sonoro de la vida diaria de tu pueblo y de tus gentes.
- La autovía Cáceres-Badajoz se enfrenta a retos en la Sierra de San Pedro y trabaja en las variantes de los pueblos
- Tres vías rápidas de Cáceres que reabren el debate sobre la gran palanca pendiente de Extremadura
- Lidia, hondureña que triunfa en Cáceres con su bar La Chimenea: 'El barrio nos ha acogido de maravilla
- La Fiesta del Cerezo en Flor abre sus puertas en Tornavacas con un homenaje al trabajo y la resistencia del Valle del Jerte
- La Ronda Sur de Cáceres retrasa su apertura otros tres meses por el tren de borrascas: de los 18 meses de obra previstos a casi el doble
- Un Playmobil de Robe Iniesta y la tela de los cien colores: novedades en el mercado de Cáceres
- Los Monges: de salón de bodas a referente gastronómico en Plasencia, tras casi 40 años
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa