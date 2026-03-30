Todos tuvimos la suerte de conocer a Peter Pan

A los 75 años de edad, este pasado viernes, 27 de marzo de 2026, fallecía Juan Manuel Barragán Cardoso, ‘Juanma’. Su especial vínculo y su fidelidad con la emisora municipal, Radio Monesterio, creó lazos inenarrables. Pocas horas después de su fallecimiento, con el corazón encogido, recibí la triste noticia a través de un escueto y más que emocionante mensaje de su hermana: “Buenas tardes, Rafa. Soy Carmen, la hermana de Juanma el del Túnel. Solo decirte que Juanma ha fallecido hoy, a las 10:26 minutos de la mañana. Ha estado toda la noche con la radio puesta. Quería que le pusiera Radio Monesterio para escucharte”. Estaba ingresado en el hospital.

Hijo de Joaquina y Fructuoso, hermano de Federico y tío de Fede, sucesores de la tradición hostelera de la familia, al frente del emblemático Bar El Túnel, Juanma ha sido toda la vida “un niño bueno con aires de travieso”. “Calladito y tierno con sus hermanas Elena, Pepi y Carmen y un poco picón con sus sobrinos, a los que igual les daba tirones de orejas que los hacía pelearse entre ellos por conseguir los regalitos que las marcas de bebidas regalaban al túnel”. Así lo recuerda su sobrina Elena Rodríguez Barragán.

Juanma vivió durante los últimos años de su vida en la residencia de mayores de Monesterio. Perdió la vista de adulto y, siguiendo el gusto heredado por su madre Joaquina, se aferró a la radio. La pandemia lo hizo mucho más dependiente de su emisora porque, eso era “lo que más le gustaba al Juanma y lo que hizo hasta el último día de su vida”. Y es que, como recuerda Elena, “ya fuera solo o en compañía, con la ayuda de sus ‘señoritas’ (las cuidadoras de la residencia) … peleaba épicamente por su radio”.

Durante su estancia en la residencia no hubo un solo día en el que faltaran las visitas de sus familiares. Les contaba todo lo que había escuchado en su emisora. Y, si en ese momento se emitía el noticiario local, los mandaba a callar. Totalmente enterado de lo que pasaba en su pueblo, el día antes de su ingreso hospitalario animaba a su hermana Pepi, para que no se perdiera la obra de teatro que se anunciaba para el viernes: “Han dicho por la radio que va a ser muy divertida”.

Juamna, en el centro de la imagen, con su hermano y sus hermanas / Cedida

Peter Pan

“He tenido un privilegio que pocas personas tienen. Haber conocido a Peter Pan”. Manuel Escudero, compañero de residencia reflexiona en voz alta, en un mensaje grabado que le hizo llegar a la familia. “Era un niño grande, con un corazón tremendo… tenía una memoria espléndida, se acordaba de todo el mundo… le gustaba estar rodeado de gente. Siempre estaba con su radio y luego, en la cena o en la comida, nos contaba todo lo que escuchaba… nos tenía bien informados”.

La ausencia de Juanma ha provocado que, distintas personas sientan o perciban emociones similares, al mismo tiempo. Igual que Manuel, Elena retrata a su tío: “Peter Pan existe y ha cogido camino hacia Nunca Jamás, a tomar café con la Joaqui (su madre)”.

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Hasta siempre, Juanma, con la convicción de que seguirás eternamente aferrado al refugio sonoro de la vida diaria de tu pueblo y de tus gentes.