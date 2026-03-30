Semana Santa de Badajoz 2026
La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo
Luis Manuel Fernández, promotor de la decoración y lluvia de pétalos en la calle Toledo para la Virgen de la Palma, regala a la hermandad un momento único
La Virgen de los Dolores de Badajoz también contará con una petalada este Lunes Santo. Será en la calle San Juan, instantes después de que salga en procesión a partir de las 21.00 horas desde la iglesia de la Purísima Concepción. Así lo ha anunciado a este diario la hermana mayor de la hermandad de la Oración en el Huerto, Mariví Valor.
Tras el éxito rotundo de la iniciativa en San Roque, en la calle Toledo, Luis Manuel Fernández, conocido como Papi, le regala una caja de pétalos a esta cofradía pacense para que hagan su propia petalada a una de sus titulares.
Una iniciativa diferente
Esta iniciativa es diferente a las que se desarrollan en torno a la Oración en el Huerto o la cofradía de los comerciantes, como también se le conoce popularmente en la ciudad. Eso sí, no será la primera vez que se le realice algo similar: "La primera petalada la organizó la propia hermandad en 2018 o 2019", asegura Valor. En aquel momento, fueron pétalos de rosas que se realizó "mediante donativos de unos y otros hermanos".
En esta ocasión, ha sido a través de una donación directa de Fernández. "Va a consistir en que una vez que baje de la rampa, justo encima de las puertas de acceso al parking de Santa María, desde los balcones, se les lanzarán los pétalos", ha explicado la hermana mayor.
Un compromiso con un año de vida
Con esta petalada se cumplirá un compromiso que adquirió Luis Manuel Fernández 'Papi' con uno de los miembros de la Oración en el Huerto. "Álvaro me dijo que sería bonito que le hiciéramos algo a la Virgen de los Dolores y este año lo cumplo". Papi afirma que Álvaro es amigo suyo y ha dado este paso como un detalle hacia su cofradía. Por ello, este empresario pacense ha donado una caja de pétalos de colores variados para que se le lancen a una de las titulares de la hermandad.
De igual forma, ha cedido unos faldones para engalanar los balcones desde donde se lanzará la petalada. Estos ya ornamentarán ambos balcones hasta que termine la Semana Santa, ya que desde este templo salen también el Cristo del Prendimiento y la procesión de la Vera Cruz con el Cristo del Amor y la Virgen de la Consolación.
Pese a lo vistoso del momento, Luis Manuel Fernández advierte que nada tendrá que ver con la petalada del Domingo de Ramos. "La idea quedó hablada y como tenía tantas flores he donado una caja. No será una superpetalada, pero será bonito", admite.
Balance de un Domingo de Ramos diferente
Este pacense, reconoce que el resultado de la decoración y la petalada en la calle Toledo, en el barrio de San Roque fue "muy muy chulo". Está satisfecho con la experiencia y cómo se desarrolló, aunque señala que hubo algo en contra de su iniciativa: "El aire".
Durante la tarde del domingo, en la ciudad de Badajoz se registraron grandes ráfagas de aire que hizo que los pétalos se movieran mucho sin caer en muchas ocasiones sobre el palio de la Virgen de Palma, pero dando una gran vistosidad al momento. Luis Manuel Fernández señala que está "super contento" por el resultado y porque la respuesta de la gente ha sido muy positiva: "Les ha encantado a todo el mundo".
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