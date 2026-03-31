La asociación de pensionistas de Monesterio presenta cuentas y balance de actividades

La asociación de pensionistas de Monesterio presentó su memoria económica en el transcurso de la última asamblea general de socios que se celebró el jueves, día 26 de marzo. “Tenemos las cuentas saneadas”, afirma el secretario del colectivo, José Nogues. Tanto es así, que comenzaron el ejercicio actual con un superávit de 16.678 €. Esta demasía, estaría justificada por la anulación de algunos viajes.

El presupuesto de 2025 arrojó ingresos por valor de 75.784 €. Los gastos fueron de 67.321 €. La financiación de viajes y sobre todo, la comida de hermandad que celebran cada año en el mes de agosto suponen los gastos más elevados que soportan anualmente. En el capítulo de ingresos destacan una subvención municipal de 4.500 € y las aportaciones de socios y socias, a través de su cuota anual. En total, el colectivo posee 455 asociados, de los que 38 se correspondieron con nuevas altas. La cantidad recaudada en este concepto ascendió a 9.860 €.

Memoria de actividades

Prácticamente, con una actividad al mes, la asociación inició febrero con un almuerzo para celebrar el Día de los Enamorados. El día 5 de marzo, se celebró el Día de la Mujer, en el que se rindió homenaje a la socia Isabel Vázquez Terrón. El mes de abril acogió el desarrollo de las jornadas culturales de la asociación. Entre otras actividades se ofreció charla coloquio sobre la sexualidad en el adulto mayor, a cargo de la doctora Julia Rayego, una segunda charla informativa sobre teleasistencia a cargo de la técnica de Cruz Roja, Carla González Cordero y la actuación de la escuela de flamenco de Manuela Sánchez.

En el mes de mayo, destaca la gestión y organización de la caseta de romería, abierta a todos los pensionistas de la localidad, con diferentes actividades, entre las que destaca la contratación de un grupo musical, cuya financiación corre por cuenta del ayuntamiento.

En el desglose de actividades, José Nogues destaca los viajes que se realizaron durante los meses de junio, julio y septiembre, a Jerez de la Frontera, para visitar la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre; a la localidad de Chipiona y a la provincia de Toledo, con la asistencia al parque temático, Puy du Fou.

Verbena y comida de hermandad

Las actividades más participativas se hacen coincidir con las fiestas del emigrante. Aprovechando la llegada de socios y socias residentes en otras ciudades, se organiza la Verbena de la Plaza del Donante, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento para la contratación de orquesta y la tradicional comida de hermandad que, el pasado verano logró reunir a un total de 370 asistentes. Durante la celebración del Día del Socio, la asociación rindió homenaje a su socia, Sabina Vasco Calderón. Otra de las grandes actividades organizadas desde la asociación es la celebración de la Nochevieja, que en esta ocasión congregó a 156 socios y socias.

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Los asistentes a la asamblea aprobaron las memorias, económica y de actividades, al tiempo que conocieron algunas de las propuestas en las que se está trabajando para este año. “Mantenemos las citas más emblemáticas de nuestro calendario”, asegura José Nogues y a ellas, “añadiremos otras actividades”, entre las que figuran, retomar un viaje a las Minas de Riotinto, que tuvo que ser cancelado el año pasado por motivos climatológicos. Del mismo modo, se ofrecerán viajes culturales a Galicia o Cataluña. Lo más inmediato, señala el secretario, será un viaje para celebrar el Día de la Fresa, en Palos de la Frontera, la organización de la próxima semana cultural y la gestión de la caseta para la próxima romería.