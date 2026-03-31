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Los concejales de Vox Almendralejo, Eloísa Gracia y Antonio Enríquez, dimiten y renuncian a sus actas de concejales

La crisis interna de Vox Almendralejo sorprende en el ayuntamiento

Eloísa Gracia y Antonio Enríquez en un acto con VOX Almendralejo.

Eloísa Gracia y Antonio Enríquez en un acto con VOX Almendralejo. / Cedida

Rodrigo Morán

Almendralejo

Sorpresa en la corporación municipal al conocerse este mismo jueves, último de marzo, la dimisión y renuncia a las actas de concejales de Eloísa Gracia y Antonio Enríquez de Salamanca, que ocupaban el número 1 y 3, respectivamente, por Vox Almendralejo. Se culmina así la crisis interna que vivía el partido en la capital de Tierra de Barros, tras haberlo anunciado en una rueda de prensa inesperada ambos concejales. De hecho, tanto Eloísa como Antonio han renunciado a sus actas comunicándoselo cinco minutos antes de hacerlo público al alcalde, José María Ramírez, y su ausencia ya quedará materializada en el pleno de este mismo martes.

Ambos han coincidido en señalar que llevan varios meses meditando esta decisión y que no se realizó antes para no perjudicar al partido durante la convocatoria de las elecciones autonómicas.

Eloísa Gracia, que ha sido portavoz de Vox Almendralejo, ha argumentado que hubo movimientos en 2023 para alterar su candidatura y que ellos no estuvieran liderando al partido en la capital de Tierra de Barros. De momento, de los tres concejales que Vox tiene en la corporación municipal, sólo se queda Guillermo Plano. Los siguientes en las listas deberían ser María Concepción Barrero y Ángel Díaz.

Gracia indica que hay “un contexto interno muy complejo” y la convivencia que se respira dentro de su partido les hace “casi imposible seguir”. Pero dejan claro que “no nos vamos del partido. Otra cosa es que el partido estime algo diferente”.

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Los concejales han asegurado que ha habido escenarios de tensiones que no favorecen al trabajo en equipo. Argumentan un “desgaste profundo” que les resta ilusión por continuar con energías en sus labores como concejales.

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