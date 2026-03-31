La Estación y Las Descalzas ultiman los preparativos para sus procesiones este Martes Santo

El Martes Santo de la Semana Santa de Badajoz no comienza cuando se abren las puertas del templo, sino muchas horas antes. Detrás de cada paso hay jornadas de trabajo que se prolongan casi sin descanso y que implican a decenas de hermanos, costaleros y devotos.

En la iglesia de San Fernando y Santa Isabel y en el convento de Las Descalzas la actividad se ha redoblado en los últimos días para que este día se puedan materializar dos procesiones con mucho encanto.

Un montaje único en España cargado de simbolismo

La hermana mayor de la hermandad de San Fernando, Isabel Moreno, resume la intensidad de la jornada: "Hemos empezado a las 10 y acabaremos a la 1 de la madrugada. Son 24 horas de trabajo". La organización está completamente medida para preservar cada detalle del montaje, especialmente el de la Virgen: "La Virgen se monta a mediodía cuando ya no hay nadie", explica, destacando el cuidado con el que se protege la imagen durante todo el proceso.

Uno de los momentos más esperados del Martes Santo es el montaje del Cristo de la Angustia en su paso, una maniobra manual que distingue a la Semana Santa pacense. "No hay ninguno que se monte como se monta él", asegura Moreno tras investigar otros casos similares.

La complejidad técnica añade un profundo significado religioso: "Es un momento muy emotivo. Es como el momento en el que a Jesús lo levantaron clavado en la cruz en el Calvario". La dificultad no es menor, ya que el conjunto requiere precisión absoluta: "Pesa más de 200 kilos y los que suben son seis o siete. Hay que acertar en el redondel y todo es a pulso".

Este carácter singular ha despertado el interés mediático, reforzando la proyección de la Semana Santa de Badajoz más allá de la ciudad.

Flores, convivencia y tradición familiar en el Cristo de la Angustia

El exorno floral del paso es otro de los trabajos clave. Fátima Sánchez Cañamero, costalera del Cristo de la Angustia y la Virgen de la Misericordia, describe el ambiente de hermandad que se vive durante la preparación: "Entre 13 y 14 estamos aquí desde las 9 de la mañana, esto es como una familia".

El proceso comienza días antes de la salida: "El sábado empezamos a limpiar, el lunes pusimos faroles y hoy ponemos flores". Cada clavel se coloca de forma artesanal: "Vamos cortando claveles, los pinchamos y después los responsables los van clavando en el paso". El esfuerzo físico es evidente: "Las manos terminan con precinto y tiritas", explica, mostrando la implicación de los hermanos.

La jornada se convierte también en un momento de convivencia: "Es como un día de convivencia que termina con la salida en procesión". Este año, además, destaca la incorporación de nuevas generaciones: "Han venido muchos costaleros jóvenes y con muchas ganas".

Devoción que pasa de padres a hijos

La emoción también se percibe entre los vecinos de Badajoz. María del Pilar Reja es del barrio de María Auxiliadora, pero mantiene una tradición familiar profundamente arraigada en la cofradía: "Mi hijo desde chico tenía pasión por el Cristo". Esto hizo que toda la familia sintiera una devoción especial.

La Semana Santa se convierte así en un vínculo entre generaciones: "Vienen mis sobrinos que son costaleros y mis nietos de nazarenos. Es una tradición de familia cien por cien". La devoción se mantiene intacta con el paso del tiempo: "Es un día muy emocionante, yo tengo mucha fe", reconocía emocionada.

María del Pilar Reja, vecina de Badajoz, ante el paso del Cristo de la Angustia y la Virgen de la Misericordia. / J. H.

Organización milimétrica en Las Descalzas

La hermandad de Jesús de la Espina y la Virgen de la Amargura afronta el Martes Santo con una planificación muy definida. Su presidente, Cayetano Barriga, destaca el trabajo coordinado del equipo: "Lo vivimos con muchísima ilusión y agradecimiento a todo el equipo humano".

El calendario está perfectamente estructurado: "Lo tenemos todo milimetrado, sabemos el tiempo que tenemos y cada día lo que se hace". Este año, la cofradía estrena cuadrilla de costaleros, un aliciente añadido para la procesión.

La previsión meteorológica favorable aporta tranquilidad: "No pasar toda la mañana mirando al cielo nos da mucha tranquilidad", afirma Barriga.

Una Semana Santa que une fe, cultura y emoción

Tras días de trabajo silencioso, convivencia y tradición, las cofradías de Badajoz ultiman los detalles para que el Martes Santo luzca con todo su esplendor.

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La combinación de devoción popular, relevo generacional y montajes únicos refuerza el atractivo de una celebración que cada año gana visibilidad y consolida su relevancia cultural.