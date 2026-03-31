Suceso
La Guardia Civil investiga una reyerta vecinal en Azuaga con cuatro heridos y una talla destrozada
Un grupo de vecinos impidió con cencerros la entrada a la iglesia de la imagen del Cristo de las Tres Caídas, originando un altercado que ya está judicializado
La localidad de Azuaga el pasado sábado por la tarde fue escenario de un grave altercado vecinal. Una procesión protagonizada por la imagen del Cristo de las Tres Caídas, derivó en un violento enfrentamiento que se ha saldado con cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad, y la propia talla religiosa destrozada.
La Guardia Civil ya ha confirmado la existencia de varias denuncias por lesiones y mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos, sobre los que ya se han abierto diligencias previas.
El conflicto se originó cuando la procesión, organizada por una asociación cultural de Azuaga y que contaba con la autorización del ayuntamiento, se aproximaba a la iglesia donde se encuentra el Cristo del Humilladero. En este punto, un grupo de vecinos bloqueó el avance de la comitiva haciendo sonar cencerros para impedir la entrada al templo.
El motivo del boicot fue que el paso no había recibido la bendición oficial del párroco del municipio. La tensión por el bloqueo derivó rápidamente en forcejeos y golpes entre los asistentes. Durante la reyerta la imagen del Cristo sufrió daños considerables y la cruz acabó rota.
Alberto Tirado, propietario del paso afectado, ha lamentado profundamente los hechos y ha asegurado contar con el respaldo de la localidad.
A pesar de la gravedad de los incidentes, el ayuntamiento y la Diócesis consideran que se trata de un episodio ajeno a sus competencias directas y no han hecho declaraciones.
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