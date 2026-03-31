La hermandad de San Fernando "vuelve a Badajoz" con cambios en sus cirios y una tradición única en España

La hermandad de San Fernando, o de los Ferroviarios como muchos la conocen, vuelve a disfrutar del Martes Santo con la tranquilidad del buen tiempo. "Una vez más vamos a Badajoz", decía Isabel Moreno, la hermana mayor de esta cofradía. Así es como se refieren los vecinos de este barrio de la Margen Derecha a ir al centro de la ciudad.

Como ya es tradición, uno de los momentos más emocionantes ha sido el montaje del Cristo de la Angustia en su paso. Este ha sido, un año más, uno de los momentos más sobrecogedores de la Semana Santa pacense.

Un montaje único en España

A pulso, sin grúas ni mecanismos, la imagen asciende en un ritual único en España, cargado de simbolismo y riesgo. "Es que lo estás clavando", recuerdan desde la cofradía, evocando a ese instante en el que la cruz se eleva con más de 200 kilos de peso y una tensión que se palpa en cada movimiento.

El capataz, Juan Alberto Moreno 'Juanchín', lo define con sinceridad y devoción: "Correr ese riesgo siempre es un calvario, nunca mejor dicho". Y añade: "El que se sube arriba para colocarlo cuando baja ya va regular, porque tienes que hacer un gran esfuerzo nada más empezar la procesión". A pesar de los años, la emoción sigue intacta: "Es la misma que la del primer año".

Instantes antes de las 18.00 los costaleros, capataz y guías del paso se reunían en la parte trasera del patio de la iglesia. Jorge Flores, contra guía, ha dado las indicaciones y ha nombrado a todos los que tenían un papel especial en la tarde de este martes. Todo con el fin de cumplir la imprescindible coordinación de un momento lleno de tensión.

Algunas mujeres costaleras sacaban la imagen del templo. Tres costaleros se subían a hombros de otros tres compañeros para sostener el crucificado y salvar los metros de distancia con el “balcón” sobre el que esperaban otros siete compañeros.

Los costaleros del Cristo de la Angustia de Badajoz lo instalan en la estructura que lleva su paso. / Santi García

Los minutos posteriores fueron de máxima tensión hasta que consiguieron anclar la imagen en la estructura del paso.

A las 19.01 la cruz de guía salía del centro parroquial. Centenares de personas llenaban el barrio de San Fernando atraídos por la devoción a una fe compartida por muchos y una tradición que trasciende mucho más allá. La calle Canarias y la avenida Carolina Coronado han congregado a un gran número de público para ver de cerca este desfile procesional.

Preparativos

Para que este se pudiera desarrollar ha habido mucho trabajo detrás. Desde primera hora, el trabajo ha sido constante en la parroquia. Isabel Moreno lo resumía con claridad: "Hemos empezado a las 10 y acabaremos a las 1 de la madrugada". El proceso es meticuloso: primero el adorno del paso, después se monta la Virgen en un momento más íntimo y reservado y, finalmente, la llegada del florista para culminar el ornamento. Por la tarde, ha sido el turno de la talla del Cristo.

En paralelo, el ambiente en la hermandad refleja un crecimiento notable. "Estamos muy contentos por la gran participación de jóvenes este año", explica la hermana mayor. Un relevo generacional que se nota en cifras: "Hemos hecho por lo menos más de un 20% más de hermanos este año. Empezamos con 80 hace tres años y estamos casi en casi 200 ya". Un cambio que, según destaca, responde a una mayor implicación en la vida parroquial: "Hemos pasado de casi estar en el más absoluto de las oscuridades a ser una cosa participativa dentro de la parroquia".

Novedades

Entre las novedades más significativas de este año destaca un detalle que transformará la estética del cortejo: el cambio en el color de los cirios. "Va a ser notable en la calle", asegura la hermana mayor. Con entusiasmo asegura que se les verá "de otra manera".

El motivo de esta decisión parte de la posibilidad que otorga que la cofradía sea Sacramental. "Me lo comentó Javier, el hermano mayor de San Andrés, lo estudiamos y decidimos llevarlo a cabo", explica Isabel Moreno.

Esa alegría por otorgar otra vista al cortejo también la comparten los nazarenos y miembros de la cofradía. Muchos de ellos se han involucrado a lo largo de la última semana en que todo estuviera listo para el gran momento. El sábado, limpieza; el lunes, preparación del paso; y el martes, el remate floral. Fátima Sánchez, vocera del paso y costalera, lo describe desde dentro: "Cortamos claveles, los pinchamos y después los responsables del paso los van clavando para que quede bonito". Un esfuerzo que deja huella física: "Terminamos con las manos llenas de precinto y tirita". Pero también emocional: "Es como una convivencia con una meta común, la salida en procesión".

Con el cielo a favor y la ilusión renovada, la hermandad de San Fernando se prepara para recorrer las calles de Badajoz con una mezcla de tradición, sacrificio y pequeños cambios que, este año, marcarán la diferencia.