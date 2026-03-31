El incendio de un camión en la A-66 obliga a cortar la circulación en la autovía a la altura de Monesterio

El incendio de un camión registrado este lunes a la 20.30 horas obligó a la interrupción de la circulación de la A-66, en el kilómetro 732, sentido Gijón, a la altura de la localidad pacense de Monesterio. El vehículo siniestrado transportaba material plástico, lo que generó una gran cantidad de humo y complicó la intervención de los servicios de emergencia.

Como consecuencia del fuego, el tráfico fue desviado por la N-630 durante varias horas. Sin embargo, a primera hora de este martes, la circulación se ha restablecido parcialmente, permitiéndose el paso de vehículos únicamente por el carril izquierdo de la A-66, mientras los operativos continúan trabajando en la retirada del camión afectado.

Los equipos de bomberos y Guardia Civil se encargaron de sofocar el fuego y regular el tráfico en la zona afectada, que provocó algunas complicaciones para los conductores que circulaban por la autovía en dirección a Badajoz.

La situación sigue siendo monitorizada, a la espera de que el vehículo sea retirado por completo y se restablezca la normalidad en ambos carriles de la A-66. Se recomienda a los conductores estar atentos a las indicaciones y a los posibles desvíos en las próximas horas.