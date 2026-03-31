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Suceso en la barriada de Los Colorines

Incendio en una vivienda en Badajoz: "Necesitamos ayuda para volver a casa"

Una de las afectadas cuenta que un alargador en la toma de luz provocó un cortocircuito en la habitación de su hijo, prendió fuego a la cortina y las llamas comenzaron a propagarse por toda la casa, en la que viven seis personas y un bebé

Un animal se ha visto afectado por las llamas: "El perro se ha quemado el pecho"

Vídeo | Así ha sido el incendio en una vivienda de los Colorines, en Badajoz

Vídeo | Así ha sido el incendio en una vivienda de los Colorines, en Badajoz

Cedido

Miriam Rubias

Los bomberos han intervenido en un incendio que se ha producido el pasado lunes en una vivienda de la barriada de Los Colorines de Badajoz. Los efectivos desplazados hasta el inmueble ubicado en la plaza Toto Estirado lograron sofocar las llamas tanto en la fachada como en el interior.

Según Isabel Gómez, una de las afectadas, alrededor de las dos de la tarde un alargador en la toma de luz provocó un cortocircuito en la habitación de su hijo, prendió fuego a la cortina y las llamas comenzaron a propagarse por toda la casa, en la que viven seis personas y un bebé. "Mi hijo quería apagar el fuego pero tuvimos que salir corriendo, todos hemos tragado humo".

Efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y bomberos llegaron al lugar unos minutos después. Afortunadamente, pudieron abandonar la vivienda, aunque la hija menor de Isabel Gómez tuvo que ser atendida debido a la inhalación de monóxido de carbono y un ataque de ansiedad . Además, una mascota ha sufrido quemaduras en el pecho. "Nuestro perro se ha quemado el pecho".

En cuanto a los daños materiales, varios muebles han sido quemados, además de ropa, una televisión y objetos personales. La afectada comenta que han tenido que pasar la noche con un familiar, ya que su casa está inhabilitada debido al estado en el que ha quedado después del fuego y pide ayuda para recuperar su hogar.

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"No podemos quedarnos en la calle, necesitamos ayuda para volver a casa", lamenta.

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