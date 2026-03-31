El Meiac muestra el 'gozo y tormento' de Juan Barjola con nuevas obras donadas por su familia

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) muestra las obras del pintor extremeño Juan Barjola en una exposición titulada 'Gozo y tormento de la pintura'. El recorrido ocupa al completo la primera planta y expone obras conocidas y otras incorporadas recientemente.

Las 96 obras seleccionadas entre los fondos del museo incluyen óleos, tintas, serigrafías y dibujos. Además, incorpora 19 obras donadas recientemente por la familia del artista, que pasan a formar parte de los fondos del museo. Esta aportación refuerza una colección que supera ya las 300 piezas y consolida al Meiac como un centro de referencia para el estudio de Barjola.

Esta exposición supone un paso más en el proceso de recuperación de la figura de Barjola para Extremadura y se suma a otras que el Meiac le ha dedicado, como 'Antológica' de 1999, aún en vida del artista, 'Desde la memoria', en el décimo aniversario de su fallecimiento o 'La violencia del destino' en 2019.

La muestra ha sido inaugurada este martes por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, que ha destacado el valor de estas donaciones, recordando que el propio Barjola ya contribuyó de manera decisiva a la colección fundacional del museo con más de una treintena de obras. "Son gestos de generosidad que fortalecen el patrimonio cultural de Extremadura", ha señalado.

La consejera ha añadido que esta inauguración coincide con la celebración de la Semana Santa, lo que refuerza la oferta cultural de Extremadura en un periodo de especial afluencia turística.

La directora del Meiac, Catalina Pulido, ha señalado que Barjola es una presencia fundamental en el Meiac. Aunque existen otros importantes conjuntos de su obra, destacando los conservados por el Museo Reina Sofía y el monográfico Museo Barjola en Gijón, la del museo resulta una referencia para cualquier acercamiento a la figura del pintor.

Violencia y furia

Catalina Pulido ha explicado que el autor originario de Torre de Miguel Sesmero, estudió en la escuela de Bellas Artes en Badajoz y se fue a Madrid. Se instaló en Carabanchel y "lo que vive y ve allí" lo expresa en la muestra. Por ello, se ha llamado a la exposición 'Gozo y tormento de la pintura'.

Como a Goya y a Picasso, la tauromaquia es un tema recurrente en sus obras, pero la representa con escenas marcadas por la furia y la violencia: "Cuando se habla de Barjola parece que es defensor, pero todo lo contrario, lo que él traslada de los toros es el sentimiento de la violencia y el sufrimiento. Solo presenció dos o tres corridas de toro en su vida y no volvió porque le pareció que era un escenario de violencia que no podía soportar".

Otra de las temáticas que puede verse en sus piezas son los camerinos y burdeles, que representa más que con un tono erótico, con duras escenas. "Él vive en Carabanchel el mundo de la prostitución y le conmueve", ha comentado la directora.

También se pueden encontrar obras sobre mataderos, donde muestra la violencia de reses despedazadas.

Referente extremeño

Juan Barjola es uno de los máximos representantes españoles de la llamada nueva figuración, movimiento surgido como reacción al informalismo, del que también participó.

A partir de los años sesenta, alcanza su período de madurez y con ello deforma la imagen. Su pincelada se volvió más violenta con una paleta de granates, verdes y negros, cargando así la obra de una gran expresividad. En estas representaciones, los cuerpos y las figuras no tienen definición, no hay líneas que delimiten las formas. Posteriormente, sus figuras comenzaron a deformarse, en especial las manos y las cabezas, mientras se acentuaba la expresividad del espacio.

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Por otro lado, los dibujos de Barjola recogen las mismas categorías temáticas que su pintura. Los rostros y cabezas son una de las temáticas a las que vuelve una y otra vez a lo largo de su carrera.