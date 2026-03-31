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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Hallan seis enterramientos del cementerio islámico en las obras de la avenida de Huelva en Badajoz
Los cadáveres estaban inhumados de cúbito lateral y mirando a la meca
El buen tiempo regala a la Oración en el Huerto de Badajoz un Lunes Santo multitudinario
Las calles más céntricas del Casco Antiguo se atestaron de público que quiso disfrutar de esta procesión. La Virgen de los Dolores contó con una petalada especial a la salida de la iglesia de la Purísima Concepción
Francisco Rangel: "Cada verso de un poema es un grano, que en su conjunto conforma una espiga"
El experimentado autor presenta en Fundación CB a las 19.00 horas, 'Puerto de espigas', una obra de carácter lírico-épico con un fondo metafísico y existencial
Dekra comenzará a pasar la ITV en Badajoz el 7 de abril
Funcionará de manera provisional en las instalaciones de Itevebasa en El Nevero. Ya se puede pedir cita previa a través de su web
- Tres vías rápidas de Cáceres que reabren el debate sobre la gran palanca pendiente de Extremadura
- Lidia, hondureña que triunfa en Cáceres con su bar La Chimenea: 'El barrio nos ha acogido de maravilla
- El Bosque de To: un sendero de mitología extremeña en la provincia de Cáceres que nace de 'un sueño
- La Ronda Sur de Cáceres retrasa su apertura otros tres meses por el tren de borrascas: de los 18 meses de obra previstos a casi el doble
- Mujeres en la Semana Santa de Plasencia: igualdad, representación y un relevo generacional en marcha
- Absuelven al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho por el caso de la filtración del examen de la oposición
- Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
- El alcalde de Losar de la Vera, ante el incendio forestal que ya ha arrasado 400 hectáreas: 'Es una zona de muy difícil acceso