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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Dos pacenses observan los restos arqueológicos encontrados en la avenida de Huelva de Badajoz.

Dos pacenses observan los restos arqueológicos encontrados en la avenida de Huelva de Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Hallan seis enterramientos del cementerio islámico en las obras de la avenida de Huelva en Badajoz

Los cadáveres estaban inhumados de cúbito lateral y mirando a la meca

El buen tiempo regala a la Oración en el Huerto de Badajoz un Lunes Santo multitudinario

Las calles más céntricas del Casco Antiguo se atestaron de público que quiso disfrutar de esta procesión. La Virgen de los Dolores contó con una petalada especial a la salida de la iglesia de la Purísima Concepción

Francisco Rangel: "Cada verso de un poema es un grano, que en su conjunto conforma una espiga"

El experimentado autor presenta en Fundación CB a las 19.00 horas, 'Puerto de espigas', una obra de carácter lírico-épico con un fondo metafísico y existencial

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  4. La Ronda Sur de Cáceres retrasa su apertura otros tres meses por el tren de borrascas: de los 18 meses de obra previstos a casi el doble
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  6. Absuelven al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho por el caso de la filtración del examen de la oposición
  7. Estos son los recorridos y horario de todas las procesiones de Cáceres esta Semana Santa
  8. El alcalde de Losar de la Vera, ante el incendio forestal que ya ha arrasado 400 hectáreas: 'Es una zona de muy difícil acceso

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo

El incendio de un camión en la A-66 obliga a cortar la circulación en la autovía a la altura de Monesterio

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Hallan seis enterramientos del cementerio islámico en las obras de la avenida de Huelva en Badajoz

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