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Iniciativa

Villanueva programa un amplio abanico de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Salud Pública, busca fomentar hábitos de vida saludables entre la población desde una perspectiva integral.

Presentación de la programación en sala de prensa.

Presentación de la programación en sala de prensa. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena desarrollará durante el mes de abril una programación de actividades con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Salud Pública, busca fomentar hábitos de vida saludables entre la población desde una perspectiva integral.

Distintas propuestas

El programa incluye talleres, charlas y acciones divulgativas centradas en la alimentación equilibrada, la salud mental, la educación sexual, la prevención de enfermedades y el autocuidado, adaptadas a diferentes edades. Además, entre las propuestas destacan un taller-cata de insectos el 8 de abril, charlas sobre conductas sexuales de riesgo dirigidas a estudiantes de Bachillerato y sesiones sobre salud mental para alumnado de secundaria.

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También se impartirán talleres de bienestar emocional, formación sobre el uso de inhaladores y charlas para mayores sobre recursos municipales. Además, la ciudad acogerá la campaña ‘No es normal tour’ sobre enfermedades respiratorias y acciones de prevención .

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