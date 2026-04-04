Don Benito distingue a Almudena Ariza con el X Premio Santiago Castelo por su trayectoria periodística

La periodista Almudena Ariza ha sido distinguida con el X Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística, según informó el Ayuntamiento de Don Benito durante la presentación oficial del galardón. Además, el comunicador Fernando Ónega recibirá el premio honorífico a título póstumo.

El anuncio se realizó en un acto en el que participaron el concejal de Cultura, Francisco Sánchez, y miembros del comité organizador, quienes destacaron la amplia trayectoria profesional de Ariza, especialmente su labor como corresponsal internacional en conflictos y crisis humanitarias, tal y como subrayan.

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Amplia trayectoria

La periodista española ha desarrollado la mayor parte de su carrera en TVE, con destinos en Asia-Pacífic o en países como Estados Unidos o Francia, además de su cobertura en Oriente Medio. En la actualidad, es corresponsal en Bogotá, desde donde informa sobre la actualidad de América Latina.