Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones de la JuntaPlan director del busPasos de peatonesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Reconocimiento

Don Benito distingue a Almudena Ariza con el X Premio Santiago Castelo por su trayectoria periodística

El comunicador Fernando Ónega recibirá un premio honorífico póstumo, coincidiendo con el reconocimiento a la labor de Almudena Ariza

Almudena Ariza, periodista.

Almudena Ariza, periodista. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

La periodista Almudena Ariza ha sido distinguida con el X Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística, según informó el Ayuntamiento de Don Benito durante la presentación oficial del galardón. Además, el comunicador Fernando Ónega recibirá el premio honorífico a título póstumo.

El anuncio se realizó en un acto en el que participaron el concejal de Cultura, Francisco Sánchez, y miembros del comité organizador, quienes destacaron la amplia trayectoria profesional de Ariza, especialmente su labor como corresponsal internacional en conflictos y crisis humanitarias, tal y como subrayan.

Noticias relacionadas

Amplia trayectoria

La periodista española ha desarrollado la mayor parte de su carrera en TVE, con destinos en Asia-Pacífic o en países como Estados Unidos o Francia, además de su cobertura en Oriente Medio. En la actualidad, es corresponsal en Bogotá, desde donde informa sobre la actualidad de América Latina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
  2. Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
  3. Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
  4. El Ayuntamiento de Plasencia sanciona con 17.052 euros a la empresa de la obra de la Granja de San Miguel por retrasos
  5. El pistacho extremeño no da abasto: la producción se exporta al 100% y la demanda exterior supera la oferta
  6. La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
  7. Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
  8. Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia

La romería de Piedraescrita en Campanario contará con cinco carrozas y 300 caballerías

La romería de Piedraescrita en Campanario contará con cinco carrozas y 300 caballerías

La procesión del Resucitado cierra una Semana Santa espectacular para las cofradías de Monesterio

La procesión del Resucitado cierra una Semana Santa espectacular para las cofradías de Monesterio

La Peña Ecuestre El Estribo de Monesterio celebra el XXXIII Día del Caballo

La Peña Ecuestre El Estribo de Monesterio celebra el XXXIII Día del Caballo

La Carrerita vuelve a llenar Villanueva en una mañana de emoción y gran afluencia

La Carrerita vuelve a llenar Villanueva en una mañana de emoción y gran afluencia

Los terrenos del futuro instituto de Cerro Gordo de Badajoz se cederán "de forma inminente" tras años de espera

Vendido en Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado

VOX condena una manifestación en la procesión del Santo Entierro y culpa al PSOE y al PP

VOX condena una manifestación en la procesión del Santo Entierro y culpa al PSOE y al PP

Cuatro meses después, la explosión de la barriada de Llera en Badajoz continúa sin esclarecerse

Tracking Pixel Contents