Suceso
Un incendio en la buhardilla de una vivienda de Valdecaballeros se salda sin heridos pero con daños materiales
El aviso de un vecino sobre la presencia de humo en la casa alertó a los servicios de emergencia, quienes evacuaron a los residentes y controlaron el fuego, evitando mayores consecuencias
Un incendio declarado en la mañana de este sábado en una vivienda de Valdecaballeros se ha saldado sin daños personales, aunque ha provocado desperfectos materiales en la planta superior del inmueble, según ha informado la Policía Local del municipio.
El suceso tuvo lugar en torno a las 11:30 horas en una casa situada en la calle Maestra Antonia Ortiz. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones del parque de bomberos del CPEI con base en Herrera del Duque, así como dos patrullas de la Guardia Civil.
El aviso fue dado por un vecino que alertó de la presencia de humo en la vivienda. De inmediato, se contactó con el servicio de emergencias 112 y se procedió a comprobar si había personas en el interior, logrando evacuar a los propietarios.
El foco del incendio se localizaba en la buhardilla, por lo que se optó por cerrar la puerta de esta zona con el objetivo de evitar la propagación de las llamas al resto de la vivienda y tratar de sofocarlas mediante la reducción de oxígeno.
Antes de la llegada de los equipos de extinción, también se retiraron los vehículos estacionados en las inmediaciones para facilitar el acceso de los camiones de bomberos, una actuación clave dado que se trata de calles estrechas y que, con motivo de la Semana Santa, el municipio registra estos días una mayor afluencia de tráfico.
Colaboracion vecinal
Desde la localidad se ha agradecido la colaboración de los operarios municipales, la alcaldía y los vecinos que participaron en las labores de apoyo, así como la intervención de los servicios de emergencia.
Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones para prevenir este tipo de incidentes en el ámbito doméstico.
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