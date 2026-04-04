Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto

Un vecino de Bienvenida se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto.

El juicio, con jurado popular, está previsto del 7 al 10 de abril, y el procesado se enfrenta a 3 años de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros a la familia del fallecido. Esta es la pena que solicita para él la fiscalía, que lo considera autor de un delito de omisión del deber de socorro agravado por el resultado de muerte.

La defensa, por su parte, niega las acusaciones y reclama que sea absuelto. En este procedimiento no hay personada acusación particular.

Los hechos enjuiciados se remontan a 2023. Según el ministerio público, el fallecido, que entonces tenía 57 años, y el acusado, de 42, que entonces trabajaban juntos en una finca realizando tareas agrícolas y ganaderas, mantuvieron una discusión, lo que pudo provocar que la víctima sufriera el infarto, sin que el procesado hiciera nada para auxiliarlo y lo dejara maltrecho en las proximidades de un camino, donde apareció su cuerpo semioculto.

Fue el propietario de una parcela contigua quién encontró el cadáver cuando recogía los huevos de sus gallinas. Vio un bulto detrás de una alambrada en una zona de barbecho y descubrió el cuerpo ya sin vida del hombre.

Discusión por un caballo

Ese día el investigado y el fallecido habían ido juntos a una propiedad del primero, donde el segundo tenía un caballo desde hacía tiempo. El acusado le pidió que se llevara al animal, a lo que se negó y, por ese motivo, se habría desencadenado una disputa entre ambos. Habría sido justo después cuando el dueño del caballo sufrió el paro cardiaco sin que supuestamente el procesado le hubiera prestado auxilio y lo hubiera abandonado a su suerte.

«Ninguna prueba»

Sin embargo, el relato del acusado es completamente distinto. Según su defensa, tras discutir por el caballo, cada uno se marchó en una dirección, sin que su representado se percatara en ningún momento de que su compañero de trabajo se encontraba indispuesto. «No hay ninguna prueba de que lo dejara allí y se fuera o de que lo viera malo», asegura esta parte.

Por el contrario, señala que si hay testigos que sitúan a su cliente «en otro lugar» a la hora en que supuestamente murió la víctima. «Hubo una discusión sin más y no lo volvió a ver», insiste.

En este sentido, defiende que en la zona dónde se halló su cadáver tampoco se encontraron huellas de terceros.

La defensa sostiene que entre ambos no hubo una pelea física, sino una discusión. En este sentido, se refiere a los informes forenses son «contundentes»: la causa de la muerte con un «98%» de probabilidad fue un infarto por la ingesta de alcohol y drogas.

Contradicción

Una vez que se conoció el resultado de la autopsia, el caso se archivó, pero la Guardia Civil siguió investigando al encontrar contradicciones en la declaración del acusado cuando fue interrogado por los agentes en calidad de testigo tras los hechos. Había negado ante los agentes que ese día su compañero no lo había ido a recoger a su casa para irse juntos al trabajo, pero las imágenes de las cámaras de seguridad que revisó la Guardia Civil confirmaron que sí lo había hecho. Los dos se fueron juntos en un vehículo.

«No lo dijo por temor a que lo pudieran acusar», señala la defensa, quien asegura que, una vez que reconoció que el fallecido sí lo había recogido ese día, ha mantenido siempre la misma versión: «Nunca vio el cuerpo, no sabe por qué estaba semioculto ni tampoco qué y cómo paso. Lo dejó andando de vuelta para el pueblo y con vida». Esa es la versión del investigado, para el que la defensa pide la absolución.

Tras ser detenido el 5 de febrero de 2023, el acusado fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos, con la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados.

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Ahora será un tribunal del jurado el que decida si es culpable o no del delito que se le imputa.