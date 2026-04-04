Suerte
Vendido en Badajoz parte del primer premio de la Lotería Nacional de este sábado
El número 11.711, premiado con 60.000 euros al décimo, fue repartido en varias localidades españolas, incluyendo el despacho receptor del barrio pacense de San Fernando
El número 11.711, agraciado con el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de abril, y dotado con 600.000 euros al número (60.000 euros al décimo), ha sido vendido, entre otros lugares, en el despacho receptor 8.675 de Badajoz, sito en la avenida Carolina Coronado, número 6.
Además, también ha recaído en Tudela (Navarra); Siero (Asturias), Bilbao, Burgos y Salas de los Infantes (Burgos), Sant Pere Pescador (Girona), Almuñécar (Granada), Manacor (Baleares), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, La Perdoma (Santa Cruz de Tenerife), Valencia y Zaragoza, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En cuanto al segundo premio, dotado con 120.000 euros al número 20.744, ha tocado en Adra (Almería), Barcelona, Jerez de la Frontera (Cádiz), Fraga (Huesca), Calahorra (La Rioja), Madrid, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga (Málaga), Ponteareas (Pontevedra), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), Sevilla y Calahorra (La Rioja).
Los reintegros en el sorteo de este sábado corresponden a los números 1, 7 y 0.
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