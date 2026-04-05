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Semana Santa

La Carrerita vuelve a llenar Villanueva en una mañana de emoción y gran afluencia

Aplausos, vítores y una gran expectación han acompañado uno de los momentos más esperados de la jornada.

Video | Así ha sido 'La Carrerita' de Villanueva de la Serena

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Samuel Sánchez

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Villanueva de la Serena ha vuelto a volcarse este domingo con La Carrerita, una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa local, que ha congregado a miles de personas en la plaza de España en una edición marcada por la gran afluencia de público.

La Virgen de la Aurora se ha reencontrado con el Cristo Resucitado en el centro de la ciudad en un acto que ha arrancado algo más tarde de lo habitual, unos 20 minutos después de las nueve de la mañana, ante una plaza abarrotada de vecinos y visitantes desde primera hora.

Fotogalería | 'La Carrerita' de Villanueva de la Serena, en imágenes

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Fotogalería | 'La Carrerita' de Villanueva de la Serena, en imágenes /

El esperado encuentro se ha producido después de que la imagen de la Virgen recorriera unos cien metros hasta la estatua de Pedro de Valdivia, donde aguardaba el Cristo Resucitado. El inicio de la carrera ha llegado tras la tercera salida del pendón de la Hermandad de la Aurora desde uno de los laterales de la iglesia de la Asunción, justo en el momento en que ha aparecido el Resucitado, portado a hombros y acompañado por la música de la banda.

Aplausos, vítores y una gran expectación han acompañado uno de los momentos más esperados de la jornada. Ya frente a frente, ambas imágenes han sido mecidas al ritmo del himno nacional, mientras sonaban las campanas y una lluvia de papeles de colores añadía aún más vistosidad al acto.

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La carrera en volandas ha sido protagonizada, un año más, por cuatro hermanos de la Hermandad de la Virgen de la Aurora, elegidos por sorteo poco antes de la celebración y sin posibilidad de ensayo previo, tal y como marca la tradición.

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