La Peña Ecuestre El Estribo de Monesterio celebra el XXXIII Día del Caballo

No es la primera vez que la celebración del Día del Caballo de Monesterio se hace coincidir con el Sábado de Gloria, aunque, este año, la climatología tomó especial protagonismo al ofrecer ese equilibrio ideal, entre temperaturas suaves, --casi calurosas al mediodía--, y el despertar de un envidiable entorno natural por algunos de los espectaculares parajes que, por estas fechas comienzan a ofrecer su máximo esplendor.

No es solo una jornada de convivencia, el Día del Caballo de Monesterio es también una de las actividades más importante que organiza la peña ecuestre El Estribo a lo largo del año, con la que poner de manifiesto el amor y al importancia histórica y cultural de este animal que, en el caso de Monesterio, cuenta con centenares de aficionados.

El programa de actos comenzó a las 10:00 de la mañana, con una concentración de caballos, carros y aficionados en el picadero de la peña. Los socios y socias fueron invitados a desayunar chocolate con churros, antes de iniciar un recorrido ecuestre por algunas de las calles de la localidad, preludio de un largo camino, en el que participaron más de un centenar de caballistas, algunos de ellos procedentes de otras localidades del entorno, atraídos, por el ambiente de una experiencia que, con el paso de los años ha logrado conectar con aficionados de toda la comarca.

La ruta incluyó un almuerzo en la zona natural de Aguafría, totalmente gratis para socios y acompañantes. Los no socios abonaron la cantidad de 20 €.

Imagen aérea de una de las paradas del camino / Cedida

Música en directo

A partir de las 19:00 horas, todo estaba preparado en el pabellón multiusos del recinto ferial, cedido por el ayuntamiento, para prolongar una fiesta, abierta a toda la ciudadanía. La organización ofreció las actuaciones del grupo flamenquito, ‘Sondebloque’ y DJ Black.

Verónica Hermoso, presidenta de la peña ecuestre El Estribo, ha destacado el “magnífico ambiente familiar” con el que se desarrolló esta actividad, enfocada “a la sana convivencia de personas de todas las edades, unidas por una misma afición”.

Desde hace bastantes años, (la peña El Estribo se fundó en el año 1985), Monesterio vive un auge significativo en cuanto a la afición al mundo ecuestre. La peña cuenta actualmente con más de un centenar de socios y socias. Cuenta con picadero propio y boxes diseñados para el alojamiento de aproximadamente medio centenar de caballos.

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Entre sus actividades más significativas y multitudinarias, destaca la celebración anual del Concurso Nacional de Doma a la Vaquera, ‘Ciudad de Monesterio’, al que concurren los jinetes más laureados del país de esta modalidad ecuestre. Además, cada año, participan y colaboran con otras asociaciones para acompañar la procesión y el tradicional camino a San Isidro; la cabalgata de Reyes o la procesión de la Virgen de Tentudía.