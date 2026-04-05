Los terrenos del futuro instituto de Cerro Gordo de Badajoz se cederán "de forma inminente" tras años de espera

Cerro Gordo lleva años esperando su instituto. Lo que empezó como una reivindicación lógica en un barrio de nueva creación se ha convertido en una demanda urgente para cientos de familias que ven cómo el tiempo pasa sin que el proyecto se materialice.

Ahora, al menos, se vislumbra un pequeño avance. El Ayuntamiento de Badajoz ultima la cesión de los terrenos a la Junta de Extremadura, un paso imprescindible para que la administración autonómica pueda licitar y construir el futuro centro educativo. Sin embargo, no hay fechas concretas ni plazos definidos, lo que mantiene la incertidumbre entre los vecinos.

Desde el gobierno regional, indican a La Crónica de Badajoz que "la consejería está a la espera de la cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento para continuar la tramitación y construir el nuevo IES". Según trasladan, ese trámite municipal se realizará "de forma inminente", aunque sin calendario oficial.

En la misma línea se expresa el consistorio, que insiste en que el proceso sigue su curso, pero sin concretar cuándo se cerrará definitivamente. "La cesión del terreno está en trámite y se llevará a pleno cuando esté", señalan fuentes municipales, que reconocen que será "en breve", aunque sin fecha. "La intención es que esté cuanto antes y esta será la última competencia municipal sobre el instituto", añade.

Todo apunta a que la cesión de los terrenos podría someterse al pleno de abril, cuya celebración está prevista para el día 23.

"No tiene sentido"

Mientras la administración avanza lentamente, la realidad diaria en Cerro Gordo sigue siendo la misma. Un barrio con miles de vecinos, muchas familias jóvenes y el colegio más grande de la ciudad, pero sin instituto propio.

Débora Marín, madre de dos niños escolarizados en el CEIP Mirador de Cerro Gordo, reivindica que "aquí tenemos el centro más grande, lo que demuestra la cantidad de familias jóvenes que vivimos en la zona, pero en cuanto los niños terminan primaria, no tienen dónde continuar sus estudios cerca", lamenta. "Eso nos obliga a que tengan que desplazarse a otros barrios todos los días, con todo lo que eso implica. No es solo incómodo, es que muchas veces no tiene sentido teniendo en cuenta el volumen de población que hay aquí", explica.

"No estamos pidiendo nada exagerado, simplemente algo lógico, que los chicos y chicas puedan estudiar en su propio barrio", expresa esta vecina, mientras que Maribel Carrillo, otra residente del barrio y madre de dos hijos, de 6 y 10 años, advierte de otras dificultades: "Creo que es un problema que los niños tengan que coger todos los días un autobús para ir al instituto más cercano, que está a 5 o 6 kilómetros de donde vivimos. Estamos hablando de menores de apenas 12 años".

"Para mí sería un problema que, cuando mi hija mayor lo necesite, el instituto siga sin estar construido. Al final tendré que subirla a un autobús y enviarla a un centro por el que no tengo ninguna preferencia, cuando sería mucho más cómodo y accesible para ellos poder bajar de casa y tener su instituto a escasos metros, sin necesidad de desplazarse a otro lugar. Lo más frustrante es que ya existe un solar reservado para construirlo, pero el proyecto se va aplazando una y otra vez, como ya ocurrió con el colegio y como pasa con tantas cosas en este barrio", explica.

Efecto en cadena en otros barrios

La falta de instituto en Cerro Gordo no solo afecta a sus vecinos. También tiene un impacto directo en otras zonas de Badajoz, especialmente en San Roque, cuyos centros educativos absorben a gran parte del alumnado. "Además, esto también afecta a otros institutos de la ciudad, porque acaban recibiendo a todos los alumnos de Cerro Gordo y terminan bastante saturados", señala Marín.

Esta situación ha sido denunciada también por la plataforma vecinal creada para impulsar el proyecto, que habla abiertamente de "sobrecarga en los centros, falta de plazas y desplazamientos forzosos".

"Sí al instituto"

El malestar en el barrio es evidente. Desde la plataforma 'Sí al instituto de Cerro Gordo' recuerdan que el proyecto lleva años paralizado pese al crecimiento constante de la zona y denuncian la falta de avances reales. Consideran que la ausencia del instituto está generando desigualdad y limitando las oportunidades de los jóvenes. "Las familias consideran que esta situación es consecuencia directa de la falta de previsión", insisten, al tiempo que reclaman transparencia, fechas concretas y una planificación educativa real.

"No vamos a aceptar más excusas ni silencios administrativos. Cerro Gordo necesita un instituto y Badajoz necesita una gestión educativa a la altura" Plataforma 'Sí al instituto de Cerro Gordo'

Además, la plataforma subraya que Cerro Gordo ha conseguido a lo largo de los años servicios básicos como transporte público, guardería, centro de salud o un colegio "que ya se ha quedado pequeño". Sin embargo, "el instituto, una infraestructura esencial para garantizar la continuidad educativa, sigue siendo la gran deuda pendiente", critica e insiste en que no aceptará "más excusas ni silencios administrativos". Badajoz, añade, "necesita una gestión educativa a la altura".

Por su parte, desde la asociación de vecinos valoran el avance, aunque con cautela. Su secretario, César Ortega, reconoce que la cesión de los terrenos es clave para desbloquear el proyecto. "Sabemos que el paso más próximo es que se solvente lo de la cesión", indica. Aun así, insiste en que no se puede bajar la presión. "Contentos de que poco a poco vayamos avanzando, pero que no se pare y que vaya todo en la misma línea", apunta.

Una vez completado ese trámite, el proyecto dependerá directamente de la Junta de Extremadura, que ya incluyó el año pasado una partida para el instituto en los presupuestos regionales. Para los vecinos, ese compromiso no puede quedarse en papel mojado.

Cerro Gordo ronda los 7.000 vecinos empadronados, aunque se estima que la población real supera los 8.000 habitantes. Un crecimiento sostenido que no ha ido acompañado de las infraestructuras educativas necesarias.