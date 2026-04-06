Historia
Almendralejo analiza su pasado arquitectónico de hace 160 años
Las Jornadas Históricas de Tierra de Barros, que se celebrarán del 16 al 18 de abril en el centro San Antonio, versarán sobre la saga de Los Vaca en la ciudad
Almendralejo volverá a mirar a su pasado del 16 al 18 de abril con la celebración de las XVI Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, un evento ya consolidado que este año pondrá el foco en la arquitectura y su relación con la sociedad bajo el título ‘Arquitectura y sociedad en Tierra de Barros: los Vaca (1858-1949)’. El Centro Cultural San Antonio acogerá este encuentro que reunirá a investigadores, historiadores y especialistas con el objetivo de profundizar en la evolución urbanística y social de la comarca, especialmente en una etapa clave que se remonta a hace más de 160 años y que marcó profundamente la fisonomía actual de la ciudad.
El programa arrancará el jueves 16 con la inauguración oficial y la presentación de las actas de las jornadas anteriores, dedicadas a la enseñanza en la región, seguida de una intensa sesión de comunicaciones sobre historiografía, educación o patrimonio. Durante el viernes, una de las ponencias principales abordará el proyecto de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de 1925, obra de Francisco Vaca Morales, ejemplo destacado de la influencia de esta familia de arquitectos en el desarrollo urbano de Almendralejo. A ello se sumarán investigaciones sobre gastronomía tradicional, enfermedades históricas o el papel social de instituciones educativas, ofreciendo una visión amplia del contexto histórico de Tierra de Barros.
La jornada del sábado se centrará especialmente en la arquitectura con la ponencia ‘Tres arquitectos en Tierra de Barros (1858-1949)’, que permitirá conocer en profundidad la huella de la saga Vaca en la comarca. Además, se analizarán espacios emblemáticos como la plaza de toros de Almendralejo, hospitales históricos o infraestructuras municipales, junto a estudios sobre la vida social y económica de los «felices años veinte». La clausura pondrá el broche final a tres días de reflexión y divulgación que consolidan estas jornadas como un referente cultural en Extremadura.
Más allá del contenido académico, las jornadas se presentan como una oportunidad para acercar la historia a la ciudadanía, poniendo en valor elementos del patrimonio que forman parte del día a día de los almendralejenses y cuyo origen se remonta a este periodo de gran transformación. La arquitectura, entendida como reflejo de la sociedad, permitirá comprender mejor cómo evolucionaron las formas de vida, los espacios públicos y las instituciones en Tierra de Barros a lo largo de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde la Asociación Histórica de Almendralejo se anima a participar en las jornadas.
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
- Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
- Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia
- Las voladuras en la variante de Malpartida de Cáceres son la única opción para abrir paso: se enfrentan a un gran desmonte de 1,7 kilómetros y más de 1,6 millones de toneladas de granito
- El Cacereño no se rinde aún
- Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres