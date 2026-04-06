El Ayuntamiento de Almendralejo debe devolver a un grupo de vecinos cuotas urbanísticas de la calle Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Almendralejo deberá devolver las cuotas de urbanización abonadas por siete propietarios de la calle Navalmoral de la Mata tras una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La resolución pone fin a un prolongado proceso judicial después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por el consistorio, confirmando así la nulidad de la actuación urbanística impulsada en 2022.

El conflicto se originó cuando el Ayuntamiento aprobó el desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 7, con un presupuesto superior a los 428.000 euros que debían asumir los propietarios afectados. Sin embargo, varios vecinos denunciaron que dichas obras ya habían sido ejecutadas décadas atrás, en una urbanización realizada en 1998 y recepcionada oficialmente en 2001. A pesar de las alegaciones presentadas por parte de los propietarios, el consistorio desestimó sus argumentos y aprobó definitivamente el proyecto, lo que llevó a siete familias a acudir a los tribunales.

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Tras una primera sentencia favorable al Ayuntamiento en 2025, los vecinos recurrieron ante el TSJ de Extremadura, que finalmente les dio la razón y anuló tanto la actuación como las cuotas exigidas. Con la firmeza de la sentencia, el Ayuntamiento deberá ahora devolver las cantidades cobradas con intereses, además de asumir las costas judiciales y un sobrecoste estimado en unos 85.000 euros. Para los afectados, esta resolución supone el reconocimiento de su derecho a no pagar dos veces por las mismas obras, poniendo fin a más de cuatro años de litigio y abriendo la puerta a una posible mejora de la calle, que denuncian lleva años sin el mantenimiento adecuado.