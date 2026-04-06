Badajoz celebra con Portugal 500 años de la boda de la infanta Isabel y Carlos V

Badajoz se suma a las celebraciones del país vecino para conmemorar que en 2026 se cumplen 500 años de la boda de la infanta Isabel de Portugal con el emperador Carlos V, un compromiso que propició la unión dinástica de las coronas española y portuguesa. Badajoz participó en este periodo histórico porque la emperatriz (ya se habían casado por poderes) pasó en la ciudad siete días, donde fue recibida en febrero de 1526 con entusiasmo por sus vecinos (hubo corridas de toros, juegos populares y un ambiente festivo) antes de dirigirse a Sevilla para contraer nupcias en el Real Alcázar.

El emperador Carlos V e Isabel de Portugal. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Como protagonista de uno de los capítulos más relevantes del siglo XVI, Badajoz forma parte del calendario de actividades con el que la Academia Portuguesa da Historia conmemora este quinto centenario, con la colaboración de otros municipios portugueses vinculados a la vida de la infanta y que se desarrollarán entre el 10 y el 19 de abril, con un cierre simbólico el 9 de octubre.

Las actividades que se desarrollan en Badajoz han sido organizadas por la Asociación Amigos de Badajoz con el ayuntamiento. Las han presentado este lunes el concejal de Turismo y Patrimonio, Rubén Galea, junto con el de Cultura, José Antonio Casablanca, la responsable de esta iniciativa en la asociación, Carmen Corchero, y su presidente, Manuel Cienfuegos, acompañados de tres actores de la compañía Mutis por el Foro de Zafra. En la programación han colaborado la Cámara Municipal de Elvas y la asociación Arkus de esta localidad hermana, también de Campomayor (participará con su decoración floral para adornar el cortejo) como Eurociudad, además del Ayuntamiento de Alburquerque (que presta unos pendones para decorar Puerta Palmas) y la asociación Farándula de los Vientos de Valencia del Ventoso.

Este es el programa de actividades en Badajoz Viernes, 10 de abril: 18.00 horas. Visita guiada abierta al público en general, organizada por la Asociación Amigos de Badajoz, por los escenarios vinculados a la estancia de la emperatriz doña Isabel en la ciudad. Lugar de encuentro: Hornabeque de Puerta de Palmas. Viernes, 17 de abril 19.00 Conferencia: 'La estancia de Isabel de Portugal en Badajoz de camino a los esponsales con el emperador Carlos V'. Ponente: Carlos Belloso, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid. Lugar: Casas Consistoriales. 21.00 Representación teatral 'Carlos V, el último emperador' por el grupo: “Mutis por el Foro”, de Zafra. Lugar: Claustro de San Agustín. Domingo, 19 de abril 11.00 horas. Llegada de la emperatriz doña Isabel al Hornabeque del Puente de Palmas, donde será recibida por la milicia de Badajoz, que la acompañará en su recorrido. 11.30 horas Llegada de la comitiva a la Puerta de Palmas. Recepción oficial por las autoridades del Ayuntamiento de Badajoz. A continuación, el cortejo recorrerá distintos enclaves emblemáticos de la ciudad hasta la catedral. Durante el recorrido habrá cuatro postas. En ellas se realizarán danzas, cánticos del grupo Boda Regia, actos de la Milicia Badajoz (Tercio de Salamanca) e intervención de Mutis por el Foro de Zafra y AMC Banda de Pífanos y Tambores La Albuera. Posta 1: calle Santa Lucía ante la Casa de Godoy. Posta 2: plaza Santa Lucía. Posta 3: plaza de la Soledad. Posta 4: plaza de San Juan. 13.00 horas. Llegada a la Catedral de Badajoz. Acto institucional en la Sala Capitular. El séquito permanecerá en el claustro, acompañado por la interpretación de piezas musicales. Clausura del acto con una danza.

El programa comienza este próximo viernes, 10 de abril, con una visita guiada para la que no hace falta inscribirse. Recorrerá los escenarios documentados de la visita de la emperatriz.

Continúa el 17 de abril, con una conferencia en las Casas Consistoriales. Posteriormente, una obra de teatro. El domingo tendrán lugar las actividades conmemorativas a partir de las 11.00 horas con la llegada de la emperatriz al Hornabeque, aunque en realidad la entrega se hizo en la frontera, en Caya, donde la aguardaba una comitiva presidida por el duque de Calabria, el de Béjar y el obispo de Toledo. El guion de todo el recorrido es obra de Julián García Blanco, José María Romero y Carlos Belloso.

Isabel de Portugal entrará en un carruaje tirado por un caballo. Cruzará el puente de Palmas, que en aquella fecha estaba recién construido, y la comitiva será recibida por las autoridades en la Puerta de Palmas «como tuvo lugar hace 500 años», apuntó Rubén Galea. Desde ahí tendrá lugar un desfile por la calle Santa Lucía, Santa Ana, la plaza de la Soledad hasta la plaza de España, con cuatro paradas, en cada una de las cuales se desarrollará una pequeña representación teatral. A las 13.00 horas llegarán a la catedral y en la Sala Capitular se recreará la ceremonia de hace cinco siglos.

Balcones adornados

Cienfuegos quiso destacar la presencia de recreadores (serán unos 150) y propuso a los ciudadanos de Badajoz que acompañen esta iniciativa que rescata para la ciudad un acontecimiento histórico tan importante que ahora se trae al presente. En este sentido, Carmen Corchero pidió que se impliquen adornando los balcones de las calles por las que pasará la comitiva el domingo por la mañana.

Para poder organizar todo esto, según explicó Carmen Corchero, la asociación localizó al profesor Carlos Belloso, que los puso en contacto con la Red de Carlos V, cuyo presidente, Quintín Correa, ha apoyado a Amigos de Badajoz, que se ha convertido en socio colaborador. Necesitaban un cortejo para acompañar a la emperatriz, que recreará Boda Regia de Valencia de Alcántara. El Tercio de Badajoz que la escoltó estará representado por el Tercio de Salamanca. Se requería música y contactaron con la banda de pífanos y tambores de La Albuera.

También estará presente la Gran Orden para la defensa de la Ciudad de Badajoz con los niños del colegio Enrique Iglesias, que interpretarán una danza de la época. La recreación del domingo por la mañana incluirá actuaciones y cánticos de Boda Regia y demostraciones con las lanzas de los recreadores de Salamanca. Todos estos grupos recibirán una placa conmemorativa que ha realizado el escultor Estanislao García.

El recorrido portugués

La emperatriz Isabel estuvo en Badajoz en febrero y se ha retrasado a abril para coordinarlo con las actividades que se organizan en Portugal.

El 11 de abril tendrá lugar una visita guiada y una conferencia en el Castillo de San Jorge de Lisboa, centradas en la infanta.

El 12 de abril, en la biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes Torres Novas, una conferencia con acompañamiento musical para evocar el papel de las Cortes en la aprobación de la dote para la boda.

El 13 de abril, Almeirim se convertirá en uno de los focos del programa con una sesión conmemorativa, exposición y conferencia sobre el antiguo palacio Real, donde se celebró el matrimonio por poderes. La agenda continúa el 14 de abril en Chamusca, con un coloquio y visita guiada, seguidos de una conferencia el 15 en Ponte de Sor sobre la iconografía y retratos de Isabel.

El 16 de abril, Alter do Chao acoge uno de los actos más visuales, la recreación histórica de la entrada de la infanta, acompañada de música y danzas de época.

El programa alcanza su máxima expresión entre el 17 y el 19 de abril con actos simultáneos en Monforte, Elvas y Badajoz. El 17 Monforte celebra un festival histórico que combina recreación, teatro, cine y gastronomía. Ese mismo día Elvas inaugura dos exposiciones y la Feria Quinientista en el Castillo de Elvas, que se prolonga hasta la noche recreando la vida social, militar y económica de la época.

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El 18 de abril, se representa la llegada de la infanta Isabel a la ciudad lusa. Desde las 11.00 horas hasta la noche, la ciudad será un escenario entre la puerta de Olivenza y el castillo. El programa incluirá saludo ceremonial, animaciones, banquete real, danzas cortesanas y la Feria Quinientista, que se mantendrá en Elvas hasta el día 19 por la tarde, con una visita teatralizada al castillo, cuando ya la infanta se encuentra en Badajoz.