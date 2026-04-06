El Festival de Circo de la Diputación de Badajoz empieza una gira de dos meses por la provincia

La Diputación de Badajoz ha vuelto a presentar BAdeCirco, su festival de circo itinerante y gratuito para el público. En un encuentro con los medios de comunicación, el diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha dado a conocer las 25 localidades de la provincia que disfrutarán este año de un espectáculo profesional.

Más allá de la tecnología

Una de ellas será Segura de León, cuya alcaldesa, Isabel María Garduño, ha agradecido “la gran suerte” de formar parte de la programación, con una cita el 17 de mayo que coincidirá con la festividad de San Isidro y, según la propia regidora, “generará más expectación”. Para Garduño, este Festival demuestra a las generaciones más jóvenes “que hay vida más allá de la tecnología”.

La octava edición de BAdeCirco “es un programa que reivindica el arte de asombrar y acerca la intención, las ganas y la ilusión de profesionales de las artes escénicas a distintas localidades de nuestra provincia, mediante las mejores propuestas de circo contemporáneo”, ha descrito Cabezas. A lo que el artista circense, José Ángel Vacas, ha añadido que se nutre del mejor circo tradicional “siempre en constante evolución”.

Artistas internacionales

Su compañía, Escuela de Circo ‘La rota’, es una de las 15 que integran el calendario de este año, que dará comienzo el 12 de abril en Campillo de Llerena y Monesterio, estará en marcha durante más de 2 meses y finalizará el domingo 28 de junio en Garbayuela. Durante esos días, 5 compañías protagonistas serán de la provincia y 5 de otros países como Italia o Portugal.

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Según el coordinador, Juan de Dios Santos, la provincia pacense tendrá el privilegio de disfrutar de los campeones del mundo de peonza, de lanzamiento de cuchillos, de equilibrismo, de antipodismo y de la veteranía con más trayectoria, entre otros. El Festival se celebrará en las plazas y espacios públicos de los pueblos, salvo impedimento o petición especial.