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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El jefe provincial de Tráfico de Badajoz, José Luis Capilla, en su despacho.

El jefe provincial de Tráfico de Badajoz, José Luis Capilla, en su despacho. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años

El jefe provincial, José Luis Capilla insiste en que estos vehículos de movilidad personal "no son un juguete" y pide a las familias que sean conscientes del riesgo que implica su uso. La Policía Local señala que la infracción más habitual sigue siendo circular por aceras y zonas peatonales

Ignacio Gragera toma 'Un café en La Crónica de Badajoz'

Mañana martes se estrena un espacio de entrevistas con protagonistas de la información local

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acerca al público la labor y la adaptación permanente de las Fuerzas Armadas

La exposición 'Defensa Nacional' recorre la labor del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, así como las misiones internacionales. Podrá visitarse hasta el próximo 26 de abril

Arte y rebeldía en una revista de cómic de Badajoz autogestionada por jóvenes

Charo, Lucas, Blanca y Pepe crean un espacio donde los artistas puedan expresarse

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La iniciativa destinará los fondos obtenidos a la formación y creación de empleo para personas en situación de riesgo social y víctimas de violencia de género. Además, sus responsables están preparando una exposición con las creaciones para esta primavera y un desfile de moda solidario

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  5. El Cacereño no se rinde aún
  6. Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril

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