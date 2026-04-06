Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El jefe provincial, José Luis Capilla insiste en que estos vehículos de movilidad personal "no son un juguete" y pide a las familias que sean conscientes del riesgo que implica su uso. La Policía Local señala que la infracción más habitual sigue siendo circular por aceras y zonas peatonales

Mañana martes se estrena un espacio de entrevistas con protagonistas de la información local

La exposición 'Defensa Nacional' recorre la labor del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, así como las misiones internacionales. Podrá visitarse hasta el próximo 26 de abril

Charo, Lucas, Blanca y Pepe crean un espacio donde los artistas puedan expresarse

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La iniciativa destinará los fondos obtenidos a la formación y creación de empleo para personas en situación de riesgo social y víctimas de violencia de género. Además, sus responsables están preparando una exposición con las creaciones para esta primavera y un desfile de moda solidario