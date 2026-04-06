Tráfico alerta de que en Badajoz aún se cree que los patinetes eléctricos pueden usarlos niños de 13 años

La Policía Local de Badajoz ha reforzado en las últimas semanas la vigilancia sobre los patinetes eléctricos con una campaña informativa ligada a la nueva normativa que regula los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Los agentes están actuando en distintos turnos y de forma aleatoria para recordar a los usuarios qué requisitos deben cumplir ya estos vehículos y qué prácticas siguen estando prohibidas en la vía pública.

El mensaje llega en un momento de transición normativa, con un registro nacional ya en marcha, la exigencia de contar con seguro de responsabilidad civil y el horizonte del 1 de enero de 2027 como fecha límite para la circulación de los modelos antiguos que no estén certificados.

La campaña no se está traduciendo todavía en una oleada de denuncias, pero sí en más intervenciones a pie de calle y en una labor pedagógica constante. La Policía Local explica que, cuando detecta un vehículo que incumple alguna norma, lo detiene, informa al conductor y aprovecha para insistir en la necesidad de asegurar el patinete. El problema, según reconocen, es que el registro aún no funciona con toda la agilidad necesaria y los agentes no siempre pueden comprobar por vía telemática si ese vehículo está o no asegurado.

El oficial de la Policía Local, Iván Tinoco, admite que el grado de conocimiento de la norma sigue siendo "bajo". Muchos usuarios no saben todavía que deben registrar el vehículo para poder asegurarlo y otros se topan con dificultades técnicas al intentar completar el trámite. Aun así, la policía insiste en la necesidad de avanzar en esa adaptación porque las reglas básicas están vigentes y porque el uso de estos vehículos se ha disparado en la ciudad como una alternativa rápida y barata para los desplazamientos urbanos.

Un vehículo, no un juguete

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico en Badajoz, José Luis Capilla, subraya que el problema ya no está solo en la falta de información, sino también en una percepción equivocada que se arrastra desde hace años. "Hay mucha gente que sigue pensando que eso es un juguete, pero es un vehículo", advierte. En esa misma línea, insiste en la necesidad de trasladar un mensaje a las familias: "Los niños menores de 16 años no lo pueden usar", recalca.

"Estos vehículos suponen un riesgo real si se ponen en manos de menores o de usuarios que no respetan las normas" José Luis Capilla — Jefe provincial de Tráfico en Badajoz

Capilla sostiene que esa falta de conciencia se percibe incluso cuando los propios padres acuden a Tráfico para registrar el patinete de un menor. Allí, explica, se encuentran con casos de familias que compraron el vehículo para un hijo de 13 o 14 años y descubren entonces que no tiene edad legal para conducirlo. "Se sorprenden cuando vienen a Tráfico porque sus hijos llevan un tiempo usándolo", apunta el responsable provincial, que considera necesario reforzar la idea de que estos vehículos circulan a velocidades relevantes, se integran en el tráfico y suponen un riesgo real si se ponen en manos de menores o de usuarios que no respetan las normas más básicas.

El año 2027 condiciona el mercado

Uno de los puntos que más inquietud genera es el futuro de los patinetes adquiridos hace años o comprados fuera de los canales sujetos a la normativa. Capilla recuerda que desde febrero de 2024 comenzaron a certificarse muchos modelos y que los vehículos homologados ya disponen de un distintivo o certificado que los habilita para circular. El problema llegará con los modelos anteriores que no cumplan esos requisitos. "Muchos patinetes se han comprado directamente en China sin cumplir los requisitos de la Unión Europea", advierte.

A partir del 1 de enero de 2027, esos patinetes no podrán seguir usándose si no se ajustan a las condiciones exigidas. Ese periodo transitorio está empujando ya a muchos usuarios a regularizar su situación, aunque todavía persiste un importante número de vehículos adquiridos sin garantías suficientes. Según apunta, ese será "uno de los grandes focos de conflicto en los próximos meses".

Mientras tanto, la nueva obligación de asegurar estos vehículos ha abierto otra fase. Para contratar la póliza, antes hay que inscribir el patinete en el registro nacional. En la Jefatura Provincial reciben a diario numerosas solicitudes, tanto presenciales como telemáticas, para completar ese trámite con los datos del titular, el número de serie y la identificación del vehículo.

El casco, por ahora, sigue siendo recomendable y no obligatorio, aunque se trabaja en una futura modificación para endurecer también ese punto.

Patinetes trucados

Entre las infracciones que más detecta la Policía Local sobresale una por encima del resto. La circulación por aceras y zonas peatonales sigue siendo la conducta más repetida, pese a que la prohibición no es nueva. A ello se suman otras prácticas frecuentes como saltarse semáforos en rojo, montarse dos personas en el mismo vehículo o utilizar el teléfono móvil durante la conducción. También está prohibido circular con auriculares.

Tinoco señala que muchos conductores conocen esas limitaciones, pero aun así las incumplen, sobre todo cuando buscan atajar o ganar tiempo en desplazamientos cortos. En esa rutina diaria es donde más se percibe el conflicto con los peatones. Los patinetes irrumpen en acerados y plataformas únicas, sorprenden a quienes caminan y elevan el riesgo de atropello. La policía también está revisando la velocidad de estos vehículos y ha detectado algunos casos de patinetes trucados. Cuando eso ocurre, el vehículo se denuncia y se retira al considerarse ilegal.

La normativa básica recuerda que los VMP solo pueden circular por la calzada urbana y, en su caso, por carriles bici autorizados. No pueden hacerlo por aceras, zonas peatonales, travesías, autovías, autopistas, vías interurbanas ni túneles urbanos. Además, deben moverse dentro de una horquilla de velocidad determinada (entre los 6 y los 25 km/h) y contar con elementos como luz delantera y trasera.

La campaña en Badajoz busca reforzar la información y la concienciación ante el elevado desconocimiento que todavía existe y las malas prácticas. Tanto la Dirección General de Tráfico como la Policía Local insisten en que un uso indebido de estos vehículos no solo pone en peligro a quienes los conducen, sino también a los peatones y al resto de usuarios de la vía. Por eso, la actuación no se centra únicamente en sancionar, sino también en combatir una percepción errónea que sigue muy extendida en la calle.