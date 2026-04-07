Pide ayuda para su familia
Afectada por el incendio en la vivienda de Los Colorines: "Estoy en la calle con mis hijos"
El suceso se produjo hace una semana en la plaza Toto Estirado y la casa donde vivían seis personas ha quedado inhabitable debido a las llamas. «Estamos abandonados por la Junta»
Una familia de seis personas se encuentra en la calle después de que su vivienda quedara inhabitable a causa de un incendio. «La Junta de Extremadura me ha dicho que no se hace cargo de nada, nos iban a alojar en una vivienda hasta que me arreglaran la mía, pero ahora ni una cosa ni la otra», explica la afectada, Isabel Gómez, que esperaba un alojamiento temporal hasta que su casa fuera reparada.
El suceso ocurrió el pasado lunes, 30 de marzo, en una de las viviendas sociales de la Junta de Extremadura ubicada en la barriada de Los Colorines en Badajoz, cuando un alargador en la toma de luz provocó un cortocircuito, prendió fuego a la cortina y las llamas comenzaron a propagarse.
Según Gómez, un perito ha inspeccionado la casa y ha confirmado que necesita grandes reparaciones, incluyendo la instalación de electricidad, puertas y ventanas, un coste que la familia no puede asumir.
Hasta ahora, han podido encontrar refugio en la casa de un familiar, pero no podrán alargar más su estancia. Aunque la afectada comenta que todas las noches acude a vigilar su vivienda, ya que teme que se metan otras personas, a pesar de tener fibromialgia y de que «el techo de la casa esté a punto de caerse.».
Una mascota sufrió quemaduras
Afortunadamente, las seis personas que residían en el hogar están bien, pero las mascotas no corrieron la misma suerte. La afectada pide ayuda para su perra, que sufrió quemaduras en el incendio y necesita atención veterinaria, pero alega que no tiene dinero. «Está un poco mejor, pero aún tiene quemaduras, necesita que la vea un profesional y la cure».
Isabel Gómez ha recurrido en busca de ayuda a la Junta de Extremadura, pero según indica, su petición ha sido denegada alegando que existe una deuda de vivienda. «Yo no pido que me den una casa, la voy a ir pagando, pero que no me dejen en la calle, porque en mi casa no se puede vivir».
Este periódico contactó con la Junta de Extremadura y respondieron que «los técnicos de la Secretaría General de Vivienda, han estado in situ en esa vivienda antes de Semana Santa. La Administración autonómica ha atendido este caso, es conocedor del mismo, y está barajando opciones para ver qué solución se puede plantear».
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