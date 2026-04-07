Monesterio bate récord de empleo con 54 desempleados menos que el año anterior

Datos históricos para un mes de marzo en Monesterio. La localidad cerró el tercer mes del año con un total de 257 personas en empleo. Son 25 parados menos que en el mes de febrero y 54 menos que en marzo de 2025. De las personas desempleadas, 177 son mujeres y 80 hombres, con lo que, en el último mes, han encontrado trabajo 21 mujeres y 4 hombres. La cifra, vuelve a contrastar con los datos del último ejercicio. En marzo del año 2025, 224 mujeres no tenían trabajo, (+47), mientras que en los últimos 12 meses el paro masculino ha descendido en 7 personas.

Según los indicadores publicados por el Observatorio de Empleo, durante el pasado mes de marzo, el sector servicios fue el que generó un mayor número de contrataciones, pasando de los 216 desempleados, (167 mujeres y 49 hombres), a los 197 actuales, (149 mujeres y 48 hombres). En segundo lugar, se sitúa el sector industria, con 22 personas paradas, (13 mujeres y 9 hombres). A continuación, aparece el sector de la construcción, con 18 desempleados, de los que 16 son hombre. El sector sin actividad aglutina a un total de 16 personas sin empleo y finalmente, agricultura presenta pleno empleo, con menos de 5 parados.

Grupos de ocupación

Por grupos de ocupación, el mayor número de personas sin trabajo sigue siendo el relacionado con las ocupaciones elementales. Esta sección agrupa a un total de 111 desempleados, (85 mujeres y 26 hombres”. Marzo cerró con 51 parados en el sector de la restauración, de las que 41 son mujeres. Por grandes grupos, el resto, cerró con, 19 parados en el conjunto de técnicos y profesionales, científicos e intelectuales; 20 desempleados en el grupo de técnicos y profesionales de apoyo; 24 parados artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción y 7 desempleados en el grupo de operadores de instalaciones y maquinaria y montadores.

Pleno empleo

Atendiendo a la formación y al nivel educativo de los desempleados locales, el menor grupo, con pleno empleo, se da entre quienes han participado en programas de formación e inserción laboral. Por el contrario, el mayor número de personas paradas, con 100 vecinos y vecinas en las listas del SEXPE, son quienes poseen titulación en Educación Secundaria Obligatoria. Finalmente, por edad, los tramos con mayor número de personas sin empleo, siguen siendo mujeres, con entre 55 y 60 años, (51) y mujeres con más de 60 años, (31).

Noticias relacionadas

En su valoración mensual, la alcaldesa de Monesterio destaca que el “trabajo que se está realizando tanto desde la administración local, como por parte de los empresarios, está dando sus frutos”. Loli Vargas incide en la “necesidad” de continuar “formando” a las personas desempleadas pues, el “pleno empleo se está dando entre quienes participan en programas de inserción y formación profesional”. Del mismo modo, afirma que, el Plan de Empleo Local, recoge medidas para la “contratación de mujeres con más de 55 años”, para intentar dar salida laboral a quienes están en los “últimos años de cotización”, previos a su jubilación.