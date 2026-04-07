El proyecto 'Lunae' gana el concurso de ideas para la recuperación integral del Castillo de Luna de Alburquerque

El emblemático Castillo de Luna de Alburquerque ya tiene hoja de ruta para su futura restauración. La propuesta denominada 'Lunae', presentada por la unión temporal de empresas formada por el arquitecto Valentín Arrieta Berdasco y el estudio Anfion Arquitectura y Patrimonio SLP, ha resultado la ganadora del concurso de ideas convocado por la Junta de Extremadura para acometer el proyecto de conservación y acondicionamiento del monumento.

El fallo del jurado, publicado este mismo martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha reconocido en 'Lunae' la alternativa más sólida a nivel arquitectónico. Los expertos han valorado especialmente su perfecta integración en el entorno, el profundo respeto por los valores patrimoniales y su excelente planteamiento funcional para potenciar el uso cultural y turístico de este enclave de la frontera.

Nuevos recorridos y servicios turísticos

La propuesta ganadora plantea una intervención integral orientada a recuperar los elementos originales de la fortaleza, solucionando sus problemas de conservación. Entre sus líneas maestras, 'Lunae' diseña un recorrido de visita estructurado que pondrá en valor espacios que ahora ganarán peso, como el Patio de Armas, las antiguas dependencias domésticas (cocinas, comedor y cantina), y los salones anexos, que pasarán a destinarse a usos puramente expositivos y culturales.

El proyecto, que incorpora soluciones de accesibilidad y una musealización para interpretar el papel defensivo del castillo, prevé la eliminación de construcciones recientes que actualmente alteran la lectura histórica del conjunto. Además, contempla la incorporación de servicios muy demandados por los visitantes, como una tienda y una cafetería, ubicados de forma estratégica para garantizar la rentabilidad turística sin afectar a los espacios patrimoniales.

Arqueología y proyectos finalistas

A nivel arqueológico, el documento incluye la realización de excavaciones en el recinto superior, la rehabilitación de la Casa del Duque como un aula especializada y la esperada recuperación del acceso histórico a la Torre del Homenaje, enriqueciendo la visita mediante recursos expositivos y audiovisuales.

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Junto al proyecto ganador, el jurado autonómico ha concedido un primer accésit a la propuesta 'Permanencia', de los arquitectos Antonio Lendínez Cobo y Fernando Enríquez Martín; y un segundo accésit al proyecto 'Mecano', de la arquitecta Beatriz Cáceres Marzal. Con la resolución de este concurso, la Administración regional avanza en su compromiso con la recuperación del patrimonio histórico como motor económico, turístico y cultural de la región.