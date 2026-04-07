UGT solicita la constitución urgente del Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Badajoz

UGT Servicios Públicos ha solicitado la constitución urgente del Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Badajoz, un órgano esencial en materia de prevención de riesgos laborales que debe dar cobertura a todo el consistorio y a sus organismos autónomos. El sindicato considera imprescindible su puesta en marcha para garantizar la consulta periódica, la participación sindical y la mejora continua de las condiciones de trabajo del personal municipal.

UGT recuerda que el Comité de Seguridad y Salud debe configurarse como un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de todas las actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el Ayuntamiento de Badajoz y sus organismos autónomos.

El sindicato subraya que este comité debe ser único para todo el Ayuntamiento y sus organismos dependientes, con competencia sobre todos los centros y lugares de trabajo municipales. Además, debe reunirse de forma ordinaria cada trimestre y siempre que lo solicite alguna de las representaciones que lo integran, regulando su funcionamiento a través de un reglamento interno.

Para UGT, la constitución de este órgano no puede seguir demorándose, ya que resulta fundamental para participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos, así como para promover iniciativas que hagan efectivas las políticas preventivas y favorezcan la integración real de la prevención en el sistema de gestión municipal.

Funciones, control y mejora preventiva

Entre sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud debe también proponer medidas para la mejora continua de las condiciones de trabajo y corregir las deficiencias existentes, una cuestión especialmente relevante en un ayuntamiento con numerosos centros de trabajo, servicios y categorías profesionales expuestas a riesgos diversos.

UGT destaca además que este comité tendrá facultades concretas para conocer directamente la situación preventiva en los centros de trabajo, realizar visitas, acceder a informes y documentos sobre condiciones laborales, recibir datos de siniestralidad y conocer toda la información procedente del Servicio de Prevención, de la mutua y de las distintas unidades con competencias en salud laboral.

Asimismo, podrá recibir información sobre los daños a la salud física y psíquica de las trabajadoras y trabajadores, incluidos los factores de riesgo psicosocial, valorar sus causas y proponer medidas preventivas. También deberá conocer e informar la memoria de actividades desarrolladas por las unidades del Servicio de Prevención y los informes de la mutua de accidentes de trabajo.

Desde UGT Servicios Públicos se insiste en que la creación y funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud es una herramienta imprescindible para avanzar en la prevención, en la transparencia y en la participación de la representación legal de las personas trabajadoras en todo lo relativo a la salud laboral.

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Por ello, el sindicato exige al Ayuntamiento de Badajoz que proceda sin más demora a su constitución y puesta en marcha, garantizando un espacio estable de trabajo y participación que permita abordar de manera seria, periódica y eficaz la prevención de riesgos laborales en todos los servicios municipales.