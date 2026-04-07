La X Feria del Olivar de Almendral se compromete con la sostenibilidad

La Feria del Olivar y del Aceite Ecológico volverá a situar a Almendral como punto de encuentro del sector en la región los próximos 17, 18 y 19 de abril de 2026. Organizada por el Ayuntamiento de la localidad, con la participación del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex) y el apoyo de la Diputación de Badajoz, se trata de un encuentro profesional que reúne a expertos, productores y empresas para analizar el presente y el futuro del olivar y compartir conocimientos y experiencias.

El acto de presentación ha contado con la participación de Ana Belén Valls, diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo; el alcalde del municipio, Juan Francisco Torrescusa Moreno; la concejala de Cultura, Begoña Matamoros Guerrero; el director del Concurso de Cortadores de Jamón, Desiderio Sebastián Barquero; el presidente de la sociedad Cooperativa San Mauro, José Manuel Torres Benavente, y Alfonso Manuel Montaño, investigador de Ctaex, quienes han destacado la importancia de esta cita tanto para el sector olivarero como para la economía local.

Durante su intervención, Ana Belén Valls ha subrayado que la feria es «un punto de encuentro imprescindible para los profesionales del sector, que ha sabido crecer incorporando innovación y sostenibilidad sin perder su esencia». Además, ha destacado el papel de este tipo de iniciativas como «motor económico, generador de empleo y elemento clave para fijar población en el medio rural», recordando que la institución trabaja en un plan estratégico provincial agroalimentario que incluye medidas de apoyo a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, entre ellas el aceite.

Huella de carbono y sostenibilidad

La presente edición, que alcanza su décimo aniversario, se consolida como un evento de referencia a nivel provincial y regional. En esta ocasión, la feria centrará el foco de sus jornadas técnicas en la huella de carbono y los proyectos de captación y absorción, abordando cuestiones clave como el aumento del carbono en el suelo sin pérdida de productividad, la certificación de créditos en el sector oleícola y la convivencia entre el olivar ecológico y el convencional.

Catas, ocio y negocio

Como en ediciones anteriores, la feria combina su vertiente profesional con una amplia programación abierta al público. El recinto ferial acogerá estands profesionales y multisectoriales, exposición de maquinaria, así como misiones comerciales y reuniones de negocios que se desarrollarán durante todas las jornadas.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las catas y degustaciones de aceite de oliva virgen extra, incluyendo la de los aceites premiados en la novena edición de la Cata-Concurso de Aceites de la Diputación (cosecha temprana 2025-2026), una cata maridaje de aceite, vino y jamón, y una ruta senderista que se llevará a cabo el próximo 26 de abril. Este recorrido, de nivel medio, ofrecerá a los participantes una experiencia que combina deporte, naturaleza y tradición local, incluyendo avituallamiento, desayuno almazarero y comida.

Noticias relacionadas

El programa incluye también propuestas lúdicas y culturales como actuaciones musicales, exhibiciones de baile y la celebración de la tercera edición del ‘Concurso de Corte de Jamón de Almendral-Desiderio Sebastián’, avalado por la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y retransmitido en directo. Su director ha afirmado que el certamen «se ha consolidado como una cita de referencia, atrayendo a cortadores de gran nivel y contribuyendo a la promoción de un producto tan emblemático».