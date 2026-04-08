Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Perspectivas económicasEdificio EuropaReclamaciones al SESSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Reconocimiento

La artesanía de Salvatierra de los Barros protagoniza el cupón de la ONCE

Cinco millones de boletos del sorteo del próximo 14 de abril difundirán por toda España esta seña de identidad local

Presentación de la imagen del nuevo cupón en Salvatierra.

Presentación de la imagen del nuevo cupón en Salvatierra. / Cedida

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Cinco millones de boletos del sorteo del próximo 14 de abril difundirán por toda España esta seña de identidad local, con una imagen en la que destacan las manos del artesano Victoriano Bermejo.

La histórica tradición alfarera de Salvatierra de los Barros recorrerá todo el país gracias a la ONCE. La artesanía local será la imagen principal del cupón correspondiente al sorteo del próximo martes, 14 de abril, del que se emitirán un total de cinco millones de boletos para difundir esta arraigada tradición pacense.

El delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias García, y el alcalde de Salvatierra de los Barros, Abel Caro Díaz, han sido los encargados de presentar oficialmente este cupón. El acto ha contado con la presencia de diversos miembros de la corporación municipal y representantes de las asociaciones de artesanos del municipio. Entre los asistentes ha destacado de manera especial Victoriano Bermejo, el alfarero local cuyas manos aparecen reflejadas en el diseño del boleto.

Feria Ibérica y Museo de Alfarería

La artesanía de Salvatierra de los Barros cuenta con una dilatada y reconocida tradición que este año vive una fecha muy señalada. La localidad acogerá del 28 al 31 de mayo su XXX Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro. Durante esas jornadas se desarrollarán exposiciones, visitas guiadas y demostraciones en vivo, en las que el público podrá apreciar la elaboración de piezas tan representativas como tinajas, cántaros, botijos, jarrones o platos.

Toda esta herencia cultural se materializa también de forma permanente en el Museo de Alfarería del municipio. Este espacio permite a los visitantes descubrir las conexiones de la tradición local con otros países y conocer al detalle el proceso de producción artesanal: desde la extracción del barro hasta la cocción de la pieza, pasando por su elaboración y acabado, donde la figura del alfarero es siempre la gran protagonista.

Noticias relacionadas

La serie 'Arte a mano'

El boleto dedicado a Salvatierra forma parte de la serie ‘Arte a mano’, con la que la ONCE quiere visibilizar la artesanía más popular de nuestra geografía con la intención de que no se pierda esa tradición característica y diferente de cada zona. Para ello, se emite un cupón específico por cada una de las 17 comunidades autónomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zorita decreta tres días de luto por la muerte de dos vecinos en el accidente de tráfico en Cáceres
  2. Fallece Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  3. Estefany Ávila, hondureña de 31 años, reabre el histórico bar de la calle Clavellina en Cáceres tras una década en España
  4. La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
  5. Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
  6. Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo
  7. Papa Johns sitúa a Cáceres en su mapa de expansión y creará empleo con la apertura de nuevos establecimientos
  8. La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad

Calamonte celebra este sábado su II Feria del Libro ‘Entre Tapas’

La artesanía de Salvatierra de los Barros protagoniza el cupón de la ONCE

Agentes de Policía Nacional alertan de falta de patrullas en Badajoz: "Hemos llegado a tener cero coches en la calle"

Agentes de Policía Nacional alertan de falta de patrullas en Badajoz: "Hemos llegado a tener cero coches en la calle"

Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés

Isa Ballesteros y Tamara Rodríguez asumen en Almendralejo las delegaciones de Cultura y Juventud

Isa Ballesteros y Tamara Rodríguez asumen en Almendralejo las delegaciones de Cultura y Juventud

Ignacio Gragera: "Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz"

Ignacio Gragera: "Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz"

Denuncian daños en el memorial a las víctimas del franquismo en Cabeza la Vaca

Giro en el juicio del acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto: el magistrado disuelve el jurado popular y lo absuelve

Giro en el juicio del acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto: el magistrado disuelve el jurado popular y lo absuelve
Tracking Pixel Contents