La artesanía de Salvatierra de los Barros protagoniza el cupón de la ONCE

Cinco millones de boletos del sorteo del próximo 14 de abril difundirán por toda España esta seña de identidad local, con una imagen en la que destacan las manos del artesano Victoriano Bermejo.

La histórica tradición alfarera de Salvatierra de los Barros recorrerá todo el país gracias a la ONCE. La artesanía local será la imagen principal del cupón correspondiente al sorteo del próximo martes, 14 de abril, del que se emitirán un total de cinco millones de boletos para difundir esta arraigada tradición pacense.

El delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias García, y el alcalde de Salvatierra de los Barros, Abel Caro Díaz, han sido los encargados de presentar oficialmente este cupón. El acto ha contado con la presencia de diversos miembros de la corporación municipal y representantes de las asociaciones de artesanos del municipio. Entre los asistentes ha destacado de manera especial Victoriano Bermejo, el alfarero local cuyas manos aparecen reflejadas en el diseño del boleto.

Feria Ibérica y Museo de Alfarería

La artesanía de Salvatierra de los Barros cuenta con una dilatada y reconocida tradición que este año vive una fecha muy señalada. La localidad acogerá del 28 al 31 de mayo su XXX Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro. Durante esas jornadas se desarrollarán exposiciones, visitas guiadas y demostraciones en vivo, en las que el público podrá apreciar la elaboración de piezas tan representativas como tinajas, cántaros, botijos, jarrones o platos.

Toda esta herencia cultural se materializa también de forma permanente en el Museo de Alfarería del municipio. Este espacio permite a los visitantes descubrir las conexiones de la tradición local con otros países y conocer al detalle el proceso de producción artesanal: desde la extracción del barro hasta la cocción de la pieza, pasando por su elaboración y acabado, donde la figura del alfarero es siempre la gran protagonista.

Noticias relacionadas

La serie 'Arte a mano'

El boleto dedicado a Salvatierra forma parte de la serie ‘Arte a mano’, con la que la ONCE quiere visibilizar la artesanía más popular de nuestra geografía con la intención de que no se pierda esa tradición característica y diferente de cada zona. Para ello, se emite un cupón específico por cada una de las 17 comunidades autónomas.