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Cultura

Calamonte celebra este sábado su II Feria del Libro ‘Entre Tapas’

El evento, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Badajoz, busca consolidarse como un referente dentro del calendario cultural de la comarca y demostrar que los municipios pequeños también lideran proyectos de gran valor social

Cartel de la II Feria del Libro de Calamonte.

Cartel de la II Feria del Libro de Calamonte. / Cedida

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La localidad pacense de Calamonte acogerá este sábado la segunda edición de su Feria del Libro 'Entre Tapas'

Programación y actividades

Durante toda la jornada, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa y diseñada para todos los públicos. Las actividades incluirán desde presentaciones de libros y encuentros directos con escritores hasta talleres, espectáculos y propuestas infantiles. El objetivo principal de la cita no es únicamente fomentar el hábito lector desde edades tempranas, sino configurarse como un espacio de participación y convivencia intergeneracional.

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Propósito

Desde la institución provincial han subrayado la importancia de respaldar este tipo de iniciativas en el entorno rural. Destacan que la programación cultural en municipios de menor tamaño resulta fundamental, ya que no solo enriquece la vida social, sino que es una herramienta clave para fijar población, dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades en el territorio.

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