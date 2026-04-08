Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés

La carretera N-430 ha vuelto a registrar un accidente grave en Extremadura. Un hombre y una mujer, ambos de 67 años, han resultado heridos de gravedad este miércoles tras una salida de vía con vuelco ocurrida a la altura de Hernán Cortés, en el punto kilométrico 98.

Según la información facilitada por el Centro 112 de Extremadura, el aviso, recibido a las 15.22 horas, alertaba de un accidente de tráfico interurbano con personas atrapadas y heridas. A partir de esa llamada se activaron distintos recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 67 años ha sufrido politraumatismos y fue trasladada en estado grave al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. También un hombre de 67 años, igualmente politraumatizado, ha sido evacuado al mismo centro hospitalario en estado grave.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada de Santa Amalia, una unidad medicalizada de emergencias, una patrulla de la Guardia Civil, dos dotaciones de bomberos del CPEI de Badajoz con base en Don Benito y personal de emergencias de carreteras de la N-430.

Víctima mortal

Este nuevo siniestro vuelve a alertar sobre la peligrosidad de la N-430, una carretera que ha dejado un accidente mortal reciente.. El pasado 30 de marzo, una mujer perdía la vida cerca de Rena tras una colisión entre un turismo y un camión a la altura del kilómetro 110. En el siniestro resultaron heridas otras dos personas.

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De este modo, el accidente de este miércoles se suma al último episodio mortal registrado en la vía, apenas nueve días después, lo que reabre la atención sobre la siniestralidad de la N-430 y la necesidad de su conversión en autovía.