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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Dekra, la nueva ITV que ya opera en Badajoz

Dekra, la nueva ITV que ya opera en Badajoz / JA.B

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Una nueva opción para la ITV: Dekra ya opera en Badajoz

Atrae numerosos clientes en su segundo día de funcionamiento. La empresa cambiará las instalaciones de Itevebasa en El Nevero por otra ubicación con una nave más grande y de cinco líneas

Ignacio Gragera: "Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz"

El alcalde de Badajoz estrena la sección 'Un Café en La Crónica de Badajoz', donde repasa sus principales preocupaciones (inseguridad e infraestructuras), los proyectos pendientes a un año de que se celebren elecciones municipales y actuaciones que reclama a otras administraciones, además de defender el futuro de la Plataforma Logística y negar que la figura del conserje en los colegios sea una competencia del ayuntamiento

La exposición 'Sentires' de Antonio Núñez en Badajoz explora la comunicación, la salud mental y la felicidad

El artista cántabro presenta esta tarde una herramienta de reflexión y sensibilidad social a través del arte conceptual

Taberna Da Adélia: una historia de regreso, amor y brasas

Nicolas ha conseguido algo poco habitual en Elvas: convertir su local en la única taberna de la ciudad que acompaña la bebida con aperitivos

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A lo largo de sus cuatro ponencias, el programa reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar distintos periodos y enfoques de la arqueología, desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea

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