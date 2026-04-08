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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Una nueva opción para la ITV: Dekra ya opera en Badajoz
Atrae numerosos clientes en su segundo día de funcionamiento. La empresa cambiará las instalaciones de Itevebasa en El Nevero por otra ubicación con una nave más grande y de cinco líneas
Ignacio Gragera: "Tengo la absoluta convicción de que Amazon sigue comprometido con el proyecto de Badajoz"
El alcalde de Badajoz estrena la sección 'Un Café en La Crónica de Badajoz', donde repasa sus principales preocupaciones (inseguridad e infraestructuras), los proyectos pendientes a un año de que se celebren elecciones municipales y actuaciones que reclama a otras administraciones, además de defender el futuro de la Plataforma Logística y negar que la figura del conserje en los colegios sea una competencia del ayuntamiento
La exposición 'Sentires' de Antonio Núñez en Badajoz explora la comunicación, la salud mental y la felicidad
El artista cántabro presenta esta tarde una herramienta de reflexión y sensibilidad social a través del arte conceptual
Taberna Da Adélia: una historia de regreso, amor y brasas
Nicolas ha conseguido algo poco habitual en Elvas: convertir su local en la única taberna de la ciudad que acompaña la bebida con aperitivos
El Museo Arqueológico de Badajoz abre su VI Ciclo de Conferencias con el hallazgo del 'Tesoro de Villanueva'
A lo largo de sus cuatro ponencias, el programa reunirá a expertos nacionales e internacionales para abordar distintos periodos y enfoques de la arqueología, desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea
- Zorita decreta tres días de luto por la muerte de dos vecinos en el accidente de tráfico en Cáceres
- Estefany Ávila, hondureña de 31 años, reabre el histórico bar de la calle Clavellina en Cáceres tras una década en España
- Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
- Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo
- Papa Johns sitúa a Cáceres en su mapa de expansión y creará empleo con la apertura de nuevos establecimientos
- La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad
- Plato del día a 8,90 y el mejor rabo de toro en la puerta de Cáceres que te conduce a Mérida
- El edificio de la calle Maluquer de Cáceres empieza a demolerse este martes: no se podrá aparcar entre el 7 y el 16 de abril