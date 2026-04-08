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Artes escénicas

'Pasión por el Flamenco' recorrerá 16 localidades pacenses

Más de setenta artistas extremeños participan en esta iniciativa de entrada gratuita que arranca este sábado en Orellana la Vieja y que servirá de escaparate internacional

Acto de presentación de 'Pasión por el Flamenco 2026'

Acto de presentación de 'Pasión por el Flamenco 2026' / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Sala de Prensa de la Diputación de Badajoz ha acogido la presentación del programa 'Pasión por el Flamenco 2026', que contará con la participación de primeras figuras extremeñas de los diferentes palos que mostrarán este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a lo largo de 16 localidades de la provincia.  

La primera cita tendrá lugar este sábado, 11 de abril, en Orellana la Vieja. Los diferentes estilos y matices a la guitarra y al cante, junto con el baile, la percusión o las palmas, también estarán presentes en Badajoz, Monesterio, Casas de Don Pedro, Cabeza la Vaca, Talavera la Real, Santa Amalia, Usagre, Valverde de Leganés, Campanario, Jerez de los Caballeros, Llerena, Fuente de Cantos, Bienvenida y Villanueva de la Serena, cerrando esta edición en Ruecas el 21 de noviembre.  

Arraigo y oportunidad rural

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha puesto en valor el arraigo cultural y social de esta manifestación artística y que hace de este circuito itinerante uno de los más esperados todos los años.  

Por su parte, la alcaldesa de Casas de Don Pedro, Inmaculada Vicente, ha destacado la oportunidad que supone para los pequeños pueblos de la provincia contar con este tipo de iniciativas que «permiten que la cultura llegue a todos los rincones, impulsando la vida cultural y manteniendo y difundiendo el arte».  

Sinergias y escaparate para jóvenes

Como novedad para esta edición se han reforzado las sinergias con las concejalías de todos los ayuntamientos participantes «buscando los espacios más adecuados que permitan acomodar a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen asistir a cada una de las citas», como ha asegurado Sergio García, coordinador del programa, que ha recordado que la entrada a los espectáculos será totalmente gratuita.  

En el acto también han participado la cantaora Esther Merino y el guitarrista Juan Vargas en representación de los más de 70 artistas que participarán en el programa, destacando la fantástica mezcla entre los más veteranos y los más jóvenes, además de resaltar la oportunidad y el escaparate que supone, especialmente, para estos últimos.  

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