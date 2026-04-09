Adjudicada la obra para el traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz

El traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz está un paso más cerca. La Dirección General de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adjudicado las obras a la UTE (unión temporal de empresas) formada por Albero Extremadura S.L.U. y Cinma Instaladores S. L. Su oferta económica fue la que hizo que obtuviera más puntuación. Realizarán la obra por 1.924.568,61 euros IVA incluido. La propuesta de la mesa de contratación se realizó el 11 de marzo y desde entonces hasta el 7 de abril se ha comprobado la documentación y que la propuesta adjudicataria cumple con todos los requisitos de la licitación pública. Fue el pasado martes cuando se firmó la resolución de adjudicación.

En estos momentos, hay un plazo para la formalización del contrato. Esta deberá de efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación a los licitadores. Cuando este plazo se haya cumplido, se firmaría el acta de comprobación de replanteo que también requiere un tiempo mínimo para poder llevarse a cabo. Esto hace que, según los plazos que manejan los procedimientos de contratación del sector público y los que se requieren para el inicio de una obra como esta, hacen que el inicio de las obras para el traslado pudiera comenzarse en el mes de junio.

Cinco meses de obras

Las intervenciones en el palacio de congresos pacense se extenderían durante cinco meses, ese es el plazo de ejecución que tiene que cumplir la UTE Albero Extremadura y Cinma Instalaciones.

Las actuaciones para adecuar una de las plantas del palacio de congresos en centro de salud podrían extenderse hasta el último trimestre del año. Y, a posteriori, tendría que realizarse el traslado de todo el material desde el edificio actual a las nuevas instalaciones. Por tanto, y en base a los tiempos que se manejan, los usuarios del centro de salud de Los Pinos podrían acudir a las instalaciones provisionales en el palacio de congresos a partir de los primeros meses del 2027.

Recreación de uno de los accesos del centro de salud Los Pinos en el palacio de congresos de Badajoz. / La Crónica

Expediente «muy complejo»

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, confirmó ayer estos avances y que evoluciona el proceso conforme a lo previsto. Así, señaló que están a la espera de que finalicen los plazos administrativos habituales en este tipo de actuaciones públicas.

La consejera también aseveró que la obra ya ha sido adjudicada y únicamente resta que concluya el periodo legal para la posible presentación de recursos antes de formalizar el contrato con la empresa adjudicataria: «Avanza según lo previsto. Los profesionales ya han sido informados y están contentos», señaló la consejera, quien recordó que se trata de un expediente «muy complejo» que ha requerido un análisis técnico muy pormenorizado. En este sentido, insistió en que el calendario definitivo se concretará en los próximos días, una vez se firme el acta de replanteo. «Soy muy rigurosa en plazo. Cuando pasen unos días, este tiempo de recurso, le diremos el plazo exacto», afirmó.

Entrada del centro de salud de Los Pinos de Badajoz. / Andrés Rodríguez

García Espada subrayó que el traslado responde a una demanda reiterada del personal sanitario, que considera necesario mejorar las condiciones de seguridad y trabajo en el actual edificio. «Ellos lo piden a gritos, están inseguros allí y ya le dije que era un objetivo del Gobierno y vamos a hacerlo realidad», indicó. Respecto al futuro traslado definitivo al antiguo Hospital Provincial, la consejera explicó que el proyecto continúa en fase de revisión técnica, centrado en la definición de espacios y consultas, antes de proceder a la licitación de la obra.

Las obras

Las nuevas dependencias de atención sanitaria se ubicarán en las salas polivalentes de la planta baja del edificio perimetral, en el anillo exterior. Los accesos dentro del recinto se encontrarán independientes del resto de usos que ya tiene este centro. El proyecto se ejecutará con mamparas desmontables para que todas las actuaciones sean reversibles cuando el centro de salud abandone estas instalaciones.

Las consultas médicas se dispondrán de forma radial, para tener iluminación natural, quedando los espacios de circulación y las áreas de espera entre estas dependencias y el muro que delimita el centro. El centro de salud dispondrá de un área de Atención Continuada, con acceso directo, de tal forma que esta funcione de forma independiente al resto del edificio. Esta entrada se ubicará por la parte derecha del palacio de congresos, zona que no suele usarse a diario.