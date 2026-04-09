El bazar Tres Banderas de Badajoz denuncia robos en su establecimiento: “No podemos normalizar esto”

El bazar Tres Banderas de Badajoz denuncia varios robos sufridos en su establecimiento. A través de una publicación en TikTok, el encargado del local situado en el polígono industrial El Nevero, Juan Chen, expone una situación que "forma parte del día a día de muchos pequeños negocios".

"Estamos cansados de que nos pasen estos robos. Hemos hecho todo lo posible para evitarlos: alarmas en productos, detectores en las puertas, cámaras, personal… pero cuando alguien quiere robar, lo acaba intentando", afirma Chen.

Robos recurrentes

No obstante, en esta ocasión que ha relatado en su red social, hubo un elemento especialmente llamativo: un robo en cadena protagonizado por varios individuos.

Según explica, los hechos ocurrieron durante un momento de descuido mientras los trabajadores atendían a otros clientes. "No podemos estar pendientes de cada persona las 24 horas, y en este caso, por un simple despiste, nos han hecho la doble jugada del año", asegura.

Detectado por las cámaras

Sin embargo, uno de los aspectos que más indignación ha generado en el encargado ha sido la actitud de una persona presente en el establecimiento. "Un hombre que estaba allí no solo no avisó de que estaban robando, sino que también aprovechó y robó", denuncia.

El vídeo muestra parte de lo ocurrido gracias a las cámaras de seguridad, que permitieron detectar lo que sucedió.

Denuncias

Aunque los objetos sustraídos no eran de gran valor, Chen advierte de que el impacto acumulado puede ser significativo: "Seguramente habrán llevado muchas cosas a lo largo de todo este tiempo de las que no nos hayamos dado cuenta".

El responsable del negocio confirma que los hechos ya han sido denunciados y destaca su intención de actuar siempre: "Vamos a denunciar a todo el que robe, aunque nos cueste tiempo. No podemos normalizar esto ni mirar hacia otro lado".

Advertencia

Chen también ha querido enviar un mensaje a otros negocios: "Quisimos compartir esta experiencia para que otros comercios tengan más cuidado y estén atentos a las personas que hay en sus locales".

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Por último, el encargado apunta que "la ley debería ser más estricta con estos casos, ya sean hurtos leves o graves, tiene que haber consecuencias reales". El vídeo, además de denunciar lo ocurrido, busca servir como advertencia ante este tipo de situaciones cada vez más frecuentes.