Un coloso de cinco metros irrumpe en la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz

Es imposible no verlo. El mural irrumpe en el espacio y sorprende a cualquiera que pase por allí. La artista pacense Carmen de Matos, de 26 años, ha realizado un mural de cerca de cinco metros de altura en la Facultad de Documentación y Comunicación de Badajoz, conocida popularmente como Biblioteconomía. La obra, situada en la segunda planta del edificio, reproduce una figura monumental inspirada en la emoción que sintió la creadora al contemplar el David de Miguel Ángel y busca provocar en quien sube las escaleras una impresión inmediata. "Cuando viajé a ver al David de Miguel Ángel me impresionó encontrarlo de frente, sin esperarlo. Quería recuperar aquí ese sentimiento".

La joven artista Carmen de Matos, nacida en Badajoz y formada en Comunicación Audiovisual, arte contemporáneo y antropología, ha intervenido una de las paredes del centro con una pieza de grandes dimensiones que no deja indiferente. El mural representa a un coloso que mira hacia abajo y se impone al visitante desde lo alto.

La pieza fue una propuesta del decano de la facultad, antiguo profesor de la artista, que le ofreció varios espacios para intervenir. De Matos vio la "cúpula" y lo tuvo claro desde el primer momento. Allí había escala, presencia y la posibilidad de generar asombro.

Acrílico, pincel y brocha

Aunque a simple vista pueda parecer una intervención cercana al arte urbano, Carmen de Matos subraya que no se trata de un grafiti, sino de una pintura mural realizada principalmente con acrílico. El spray solo apareció en una primera fase de encaje de la figura, como apoyo técnico para situar proporciones y volúmenes sobre la superficie. "El mural realmente es una pintura. Está hecho con acrílico", explica. Después de esa primera base, el trabajo continuó con pincel y brocha, sin rodillos, en una ejecución intensa que completó en apenas tres días. "Cuando me da por pintar, me pongo horas y horas sin parar", reconoce.

La artista utilizó además una técnica de construcción previa basada en símbolos y referencias visuales que le permite trasladar la imagen al muro con precisión. Ese sistema, similar a una cuadrícula adaptada al espacio, fue una de las herramientas clave para levantar una obra de estas dimensiones.

Carmen de Matos parte a menudo de fotografías propias tomadas a personas de su entorno para construir sus composiciones. En este caso, la pose utilizada tuvo como referencia a su cuñado, aunque la artista aclara que el resultado final no pretende retratarlo. "Lo utilizo como modelo para la pose, pero luego lo transformo. Nadie va a identificar ahí a mi cuñado".

La creadora imaginó una figura casi escultórica, suspendida en el espacio arquitectónico, con una posición capaz de dialogar con quien la observa desde abajo. La mirada del personaje, inclinada hacia el visitante, multiplica la sensación de presencia y de tensión visual. También en la luz hay una decisión expresiva importante. La iluminación real entra por la derecha, pero la artista optó por trabajar la sombra en sentido contrario. "Me parecía interesante que el propio coloso estuviera entrando dentro de la facultad, como escondiéndose de la luz".

Blanco, negro y textura de piedra

El lenguaje plástico de Carmen de Matos se reconoce enseguida. La artista lleva años trabajando con tonos apagados, blancos y negros. En este mural, además, asegura haber alcanzado uno de los efectos que más buscaba. "Estoy supercontenta porque creo que he conseguido la textura de la piedra a través de brochazos muy sueltos".

El resultado ha provocado sorpresa entre quienes ya han podido verlo. La propia autora reconoce, entre risas, que una de las cosas que más le gusta es su capacidad de impresionar. "Me gusta que hasta asusta a la gente".

"Lo bonito también es salir fuera"

Desde niña sintió una fuerte inclinación por la pintura y ya en el colegio y en el bachillerato artístico recibió algunos reconocimientos. Más adelante, empezó a buscar espacios expositivos por iniciativa propia, hasta llegar a mostrar su trabajo por primera vez en el Palacio de Congresos Manuel Rojas con una colección en la que reinterpretaba obras clásicas desde un lenguaje personal y lúdico.

Desde que me dedico al arte al cien por cien, el lenguaje es mucho más maduro y las obras tienen muchísima más calidad Carmen de Matos — Artista

Desde entonces, su evolución ha sido constante. La artista reconoce que el gran cambio llegó cuando decidió dedicarse al arte al cien por cien, algo que ha reforzado tanto su lenguaje como la calidad de su producción. "Desde que soy profesional en ello, el lenguaje es mucho más maduro y las obras tienen muchísima mejor calidad". Aunque mantiene una fuerte vinculación con Extremadura, también tiene claro su objetivo de crecer fuera de la región. "Lo bonito también es que alguien extremeño salga fuera".

El coloso de la segunda planta no ha sido la única intervención en la facultad. Durante estos días, la artista ha realizado también un segundo mural en la planta baja, vinculado en este caso al ámbito de la publicidad, aunque reconoce que su mirada personal termina imponiéndose siempre. "Al final siempre tiendo a pintar lo que me gusta".

La relación con el centro podría continuar. Ya le han propuesto estudiar nuevos espacios dentro del edificio para futuras intervenciones, una posibilidad que De Matos valora positivamente.

La inauguración oficial de ambos murales está prevista para el 23 de abril a las 11.30 horas, en el marco de la semana del centro. La artista estará presente en el acto y participará en el encuentro con quienes quieran conocer más de cerca su proceso creativo.

Nuevas exposiciones

Más allá de esta intervención universitaria, Carmen de Matos prepara ya varias citas para los próximos meses. Entre ellas figuran una exposición en Fundación CB en Zafra en el mes de mayo, otra en la sala Vaquero Poblador de Badajoz en septiembre, además de proyectos en Olivenza, Villanueva de la Serena y una muestra (aún por confirmar) en Elvas.

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Abierta a seguir realizando murales en otros puntos de la ciudad, la artista solo pide que se respete su estilo: "Me gustaría realizar murales con mi propia temática y con mi propio estilo. Que me contrataran queriendo lo que yo realizo".