El concurso de Cruces de Mayo de Monesterio tendrá premio para la mejor decoración infantil

La concejala responsable del Área Social del ayuntamiento de Monesterio, María Fernanda Díaz Barriga, ha presentado la convocatoria del II Concurso de Cruces de Mayo, que se celebrará entre los días 1 al 3 del mes próximo.

Con el objetivo de “mantener una tradición” que con el paso de los años ha ido a menos, el ayuntamiento “invita” a vecinas y vecinos, comunidades, asociaciones y colectivos, a participar en este concurso que pretende “involucrar” a la sociedad local para “incentivar y fomentar la participación ciudadana”, a la vez que “preservar” esta fiesta popular.

“Con el paso de los años ha ido decayendo esta tradición”, expresa la concejala. Aunque en localidades con arraigo la tradición sigue fuerte, en otros muchos pueblos se observa cierto declive. “Quienes se reunían para engalanar sus cruces, en cualquier calle o plaza del pueblo, o quienes las instalaban en el interior de sus viviendas, están envejeciendo o han fallecido”, afirma María Fernanda Díaz.

Relevo generacional

El relevo generacional “se hace necesario”, con lo que, el ayuntamiento, este año, ofrece premios en metálico tanto para la categoría de adultos, como para la infantil, que nace con el objetivo de “incentivar esta tradición cultural entre las nuevas generaciones”, involucrando a las familias para que “no se pierdan estas costumbres”.

Los grupos interesados en participar en el concurso deberán inscribirse previamente en la casa de la cultura, hasta el próximo día 29 de abril. Las cruces deberán estar decoradas y visibles durante los días 1, 2 y 3 de mayo. Las tres mejores, en categoría de adultos, recibirán premios de 120 €, 80 € y 60 €, respectivamente. Como novedad, los grupos de niños y niñas que construyan y decoren su cruz, recibirán 50 €, como primer premio y otros dos premios de 30 €, para la segunda y tercera mejor engalanada.

Desde el ayuntamiento se “invita” a la ciudadanía a participar de esta actividad que, “además de fomentar la participación, anima a los ciudadanos a salir de casa para visitar las cruces”, afirma María Fernanda Díaz. Del mismo modo, “para conseguir una actividad aún más participativa”, se “anima” a quienes deseen formar parte del jurado para que, “lo comuniquen” en las dependencias de la casa de la cultura.

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La intención última es la de “recuperar progresivamente” una tradición que llenaba de cruces cada rincón de Monesterio. En la edición de 2025 se presentaron al concurso un total de 5 cruces. Se proclamaron vencedoras del certamen las vecinas del Barrio de la Cruz. El segundo premio se otorgó a la Cruz de la Resolana y el tercero, a la que Manoli Fernández instala, desde hace muchos años, en el interior de su domicilio.