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Cultura

Dos institutos de la provincia acogen exposiciones de Memoria Histórica y Democrática de la diputación

El IES Sierra La Calera de Santa Marta de los Barros y el IES Ciudad Jardín de Badajoz albergan las muestras ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’ y ‘Lugares y Episodios – 1936-1939’ hasta el próximo 10 de abril

Cartela de la exposición ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’

Cartela de la exposición ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’ / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El periodo lectivo tras el parón de Semana Santa se ha retomado con compromiso y pedagogía especiales en dos institutos de la provincia de Badajoz. Gracias a la diputación, el IES Sierra La Calera de Santa Marta de los Barros y el IES Ciudad Jardín de Badajoz cuentan ya con dos exposiciones producidas por la Institución provincial dentro de su labor por la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática.

Sucesos de agosto de 1936

En los pasillos del primer centro se puede contemplar la exposición ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’, que, con el foco en el cuadro homónimo del artista catalán Martí Bas, recorre a través de cinco paneles y una reproducción de la obra los tristes y sangrientos acontecimientos que ocurrieron en la capital de la provincia en agosto de 1936.

Los textos de esta exposición, producida por el Museo Provincial de Bellas Artes (Muba) de la Diputación, están firmados por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Julián Chaves Palacios.

Represión y Guerra de España

Por su parte, el segundo centro albergará ‘Lugares y Episodios – 1936-1939’, una exposición que, de la mano del historiador José María Lama, recorre algunos de los hechos y lugares más significativos de la represión franquista y la Guerra de España en nuestra provincia, continuando así su intensa itinerancia por institutos y espacios culturales.

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Ambas exposiciones podrán ser visitadas por la comunidad educativa de los respectivos institutos hasta el viernes 10 de abril.

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