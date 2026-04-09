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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 9 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Un coloso de cinco metros irrumpe en la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz
La artista pacense Carmen de Matos transforma una de las paredes de la segunda planta en un impactante mural inspirado en el David de Miguel Ángel. La obra se inaugura oficialmente el próximo 23 de abril y abre una nueva etapa para la pintora en el formato mural
Adjudicada la obra para el traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz
La asignación a la UTE formada por Albero Extremadura y Cinma Instaladores es. Se ejecutará con un presupuesto de 1.924.568,61 euros con IVA incluido
'No solo duelen los golpes' llega a Badajoz, un monólogo en contra de la violencia machista y la desigualdad de género
En esta obra Pamela Palenciano utiliza el humor ácido, la ironía, el sarcasmo y la ruptura de la cuarta pared, donde provoca preguntas que invitan a la reflexión en el espectador
Badajoz tiene casi mil parados menos que hace un año
La ciudad cierra el mes de marzo con 10.035 desempleados, un dato que aunque positivo, supera el mínimo histórico con el que cerró 2025, con 9.702 personas sin trabajo. Casi el 60% de las personas que buscan empleo tiene más de 45 años
- Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
- Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
- La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
- THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
- Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
- La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
- El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
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