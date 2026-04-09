Reabre la guardería municipal de Villar del Rey tras una reforma integral

La guardería municipal de la localidad pacense de Villar del Rey ha retomado su actividad tras la finalización de un proyecto de reforma integral destinado a optimizar el servicio ofrecido a la población infantil del municipio.

Las instalaciones, situadas en la calle Pozo, han acogido este miércoles, 8 de abril, una jornada de puertas abiertas con motivo de su reapertura.

La ejecución de la obra ha requerido una inversión económica sufragada de forma conjunta por los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (AEPSA) y aportaciones de los fondos municipales.

Obra compleja

Según ha expresado el consistorio a través de sus redes sociales, se trata de una "obra compleja", que se ha centrado en adaptar el inmueble de forma estricta a la normativa de seguridad vigente para centros de Educación Infantil.

Reforma de la guardería municipal de Villar del Rey. / Ayuntamiento de Villar del Rey

El objetivo principal de esta reforma es proporcionar un espacio moderno y seguro para los menores con edades comprendidas entre los seis meses y los tres años.

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Con ello, el ayuntamiento busca facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los vecinos, al ofrecer un recurso esencial para el cuidado de los más pequeños en el entorno rural.