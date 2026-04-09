Santa Catalina da cobijo a las criaturas de barro de Julio Galindo en Badajoz

El Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz inaugura mañana viernes, 10 de abril, la exposición ‘Jardín Pompeyano’, del reconocido pintor y ceramista Julio Galindo (Llerena, 1988). Estará abierta hasta el 10 de junio.

En el marco del Proyecto Arteria, que un año más pone en marcha su programación, se presenta esta exposición individual de una de las promesas más destacadas del arte contemporáneo nacional.

Galindo llegó a la cerámica desde la pintura. Formado en Bellas Artes en Sevilla, fue durante su estancia Erasmus en Florencia cuando descubrió en la cerámica un medio que le permitía desarrollar la escultura sin abandonar su vínculo con lo pictórico. Desde entonces, su obra ha evolucionado hacia un lenguaje propio donde ambas disciplinas dialogan de manera orgánica.

Las criaturas de cerámica, en el interior de la iglesia. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Sus cerámicas, de fuerte carga expresiva, introducen en universos surrealistas habitados por criaturas de barro que parecen existir al límite. En ellos emergen grandes temas universales como la magia, lo sagrado, la espiritualidad o la supervivencia de la especie humana.

Concebida para una iglesia desacralizada

Concebida específicamente para una iglesia desacralizada como es Santa Catalina, la exposición se presenta como un gesto de «resacralización» del espacio, alejándose de la tradición cristiana para ofrecer una reinterpretación contemporánea de la mitología clásica. Un viaje a Pompeya resulta clave en este proceso creativo. Allí, la convivencia entre lo cotidiano y lo sagrado revela una concepción del mundo en la que los mitos no eran relatos distantes, sino estructuras vivas que organizaban la realidad. A partir de esta experiencia, Galindo establece paralelismos entre la religión clásica y otras formas de creencia que siguen presentes en la actualidad. Lejos de situar estos mitos en un pasado remoto, el artista los traslada al presente y al contexto local, incorporando referencias a la vida cotidiana -como el gorro de Montehermoso, escenas de caza, domingos de pueblo o romerías- y fusionándolas con elementos mitológicos. Este cruce de temporalidades genera un diálogo entre narrativas clásicas e imaginarios contemporáneos, evidenciando su vigencia y capacidad de transformación.

Las piezas, habitadas por figuras ambiguas y criaturas híbridas, oscilan entre lo reconocible y lo extraño. En ellas, lo monstruoso emerge de lo cotidiano y lo mitológico pierde su carácter excepcional, en una línea que remite a la tradición pictórica española, donde lo simbólico requiere una mirada activa para ser desvelado.

En última instancia, el trabajo de Galindo propone una reconciliación entre lo mágico y lo real, invitando al espectador a redescubrir lo sagrado en la experiencia diaria y a cuestionar la aparente distancia entre pasado y presente.

Noticias relacionadas

Julio Galindo reside actualmente en Madrid y su obra está representada por la Galería Veta.